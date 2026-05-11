Florida Florida prueba drones de respuesta inmediata para frenar ataques armados en escuelas El programa piloto promete respuesta en segundos ante ataques armados dentro de planteles

Video Primera escuela en Florida usa drones para frenar tiradores activos en Volusia

Una escuela en Florida comenzará a probar un sistema de drones de respuesta inmediata diseñado para actuar en cuestión de segundos durante un tiroteo escolar, en medio del aumento de ataques armados registrados en planteles educativos de Estados Unidos.

La preparatoria Deltona High School, ubicada en el condado Volusia, fue seleccionada para participar en un programa piloto que busca reforzar la seguridad escolar mediante drones no letales capaces de distraer, desorientar e incluso frenar temporalmente a un atacante mientras llegan las autoridades.

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De acuerdo con los responsables del proyecto, los dispositivos podrían activarse apenas 15 segundos después de detectarse una amenaza armada, un tiempo considerablemente menor frente a los entre tres y ocho minutos que, en promedio, tarda un oficial en responder a un incidente similar.

El sistema, llamado Campus Guardian Angel, utiliza drones equipados con sirenas, luces estroboscópicas de alta intensidad, comandos de audio y cápsulas de gel pimienta para dificultar que el agresor pueda avanzar o apuntar contra posibles víctimas.

Además, los drones transmiten video en tiempo real a las fuerzas de seguridad y pueden ser dirigidos de manera remota por operadores especializados desde un centro de control en Texas. Según los desarrolladores, los aparatos también son capaces de impactar físicamente contra el atacante para distraerlo y ganar tiempo durante la emergencia.

“El objetivo es mantener presión constante sobre el agresor y dificultar que pueda ver, moverse o concentrarse”, explicaron durante la presentación oficial del programa realizada en mayo.

La iniciativa surge en un contexto alarmante. Entre 2022 y 2024 se registraron alrededor de mil tiroteos escolares en Estados Unidos, cifra que representa un aumento de diez veces respecto a una década atrás. En esos ataques, cerca de 800 personas murieron o resultaron heridas.

Deltona High School ya cuenta con detectores de metales y personal de seguridad armado, pero las autoridades consideran que la nueva tecnología podría añadir una capa adicional de protección.

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El programa piloto recibió financiamiento de la Legislatura de Florida por 557 mil dólares y será implementado inicialmente en tres distritos escolares del estado. Las pruebas en Deltona High comenzarían oficialmente en agosto, tras varios meses de entrenamiento y adaptación del sistema.

La empresa responsable del proyecto, Mithril Defense, aseguró que los drones no operan con inteligencia artificial y que todas las decisiones son tomadas por pilotos humanos entrenados, entre ellos exintegrantes de fuerzas especiales y expertos en manejo de drones tácticos.

Asimismo, señalaron que los dispositivos permanecerán almacenados y desactivados durante las actividades normales de la escuela y únicamente serán desplegados ante una amenaza confirmada.

Mientras algunos sectores consideran que el uso de esta tecnología podría ayudar a salvar vidas, otros observan con cautela el creciente uso de herramientas tácticas en entornos escolares, en un país donde la violencia armada continúa marcando el debate sobre seguridad y educación.