Petróleo Trump busca quitar temporalmente el impuesto a la gasolina para bajar precios en EEUU. ¿Qué significa eso? El gobierno federal cobra un impuesto de 18.4 centavos de dólar por cada galón de gasolina; ese dinero se utiliza para financiar carreteras, puentes y proyectos de infraestructura

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | lunes 11 de mayo de 2026

El presidente Donald Trump pidió suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en Estados Unidos, una medida con la que busca reducir el costo que pagan millones de automovilistas en medio del fuerte aumento de precios provocado por la crisis en Medio Oriente.

Actualmente, el gobierno federal cobra un impuesto de 18.4 centavos de dólar por cada galón de gasolina y de 24.4 centavos para el diésel. Ese dinero se utiliza para financiar carreteras, puentes y proyectos de infraestructura a través del Fondo Fiduciario para Carreteras.

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La propuesta de Trump significaría que ese cobro dejaría de aplicarse durante un periodo determinado, con la intención de que el precio de la gasolina baje algunos centavos para los consumidores. Sin embargo, la medida no depende únicamente del presidente, ya que requiere la aprobación del Congreso y apoyo tanto de republicanos como de demócratas.

El debate surgió luego de que el precio promedio nacional de la gasolina superara los 4.50 dólares por galón. El incremento se relaciona con la tensión internacional y las afectaciones al suministro mundial de petróleo.

Varios legisladores republicanos ya comenzaron a presentar propuestas. El congresista Jeff Van Drew planteó eliminar el impuesto durante 18 meses, mientras que el senador Josh Hawley propuso una suspensión inicial de 90 días, con posibilidad de extenderla.

Aunque algunos demócratas también respaldan una pausa temporal al impuesto, otros políticos advierten que la medida podría dejar sin miles de millones de dólares al fondo que mantiene las carreteras del país.

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Nunca se ha logrado la iniciativa

Aunque en otras crisis energéticas ya se había planteado eliminar temporalmente este impuesto, el Congreso nunca ha conseguido aprobar una suspensión nacional.

Especialistas y legisladores señalan que el principal problema es el impacto económico que tendría para el Fondo Fiduciario para Carreteras, que depende directamente de ese dinero y que, según estimaciones oficiales, podría quedarse sin recursos antes de 2028.

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El Centro de Políticas Bipartidistas calcula que suspender el impuesto federal a la gasolina durante cinco meses costaría alrededor de 17 mil millones de dólares.

Incluso dentro del Partido Republicano existen dudas. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, recordó que anteriormente se había opuesto a una medida similar, aunque dijo que escuchará la propuesta impulsada por Trump.

La discusión también tiene un componente político rumbo a las elecciones intermedias de este año, ya que el alza en el precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos.