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Nuevo hallazgo en casa ligada al asesino de Kristin Smart reaviva misterio sobre dónde está su cadáver

A casi 30 años de la desaparición de la estudiante, autoridades realizaron una nueva búsqueda en la vivienda de la madre de Paul Flores

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Por:N+ Univision
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Video Autoridades registran nuevamente casa ligada a Paul Flores en búsqueda de Kristin Smart 30 años después

Tres décadas después de la desaparición de Kristin Smart, autoridades de California informaron que nuevas pruebas de suelo realizadas en la casa de Susan Flores, madre del acusado por el asesinato, detectaron indicios de posibles restos humanos, siendo uno de los avances más relevantes del caso porque el cadáver no ha sido encontrado.

El sheriff del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson, explicó que los análisis recientes sugieren que en la propiedad pudo haber restos humanos en algún momento o incluso podrían permanecer en el lugar, aunque aclaró que todavía no pueden confirmar si pertenecen a Kristin Smart.

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La joven desapareció en 1996 cuando era estudiante de primer año en la California Polytechnic State University. Durante años, el principal sospechoso fue Paul Flores, quien finalmente fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 25 años a cadena perpetua en 2022. Sin embargo, el cuerpo de Smart nunca ha sido encontrado.

Esta fotografía sin fecha, publicada por el FBI, muestra a Kristin Smart, la estudiante de la Universidad Estatal Politécnica de California en San Luis Obispo que desapareció en 1996.
Esta fotografía sin fecha, publicada por el FBI, muestra a Kristin Smart, la estudiante de la Universidad Estatal Politécnica de California en San Luis Obispo que desapareció en 1996.
Imagen AP


Las nuevas diligencias se realizaron en la vivienda de Susan Flores, en Arroyo Grande, donde investigadores utilizaron tecnología avanzada de radar de penetración terrestre y análisis de vapor del suelo, herramientas que no existían cuando comenzaron las primeras búsquedas en los años noventa.

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Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no descartan regresar nuevamente a la propiedad o ampliar las excavaciones en otras zonas relacionadas con la familia Flores.

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El caso que obsesionó a California durante casi tres décadas

La desaparición de Kristin Smart se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos de California. Paul Flores fue identificado desde el inicio como la última persona que estuvo con ella después de una fiesta universitaria, pero durante décadas no existieron pruebas suficientes para acusarlo formalmente.

Las sospechas aumentaron luego de que binomios caninos alertaran en la habitación de Flores y de que el entonces estudiante cambiara repetidamente su versión de los hechos antes de dejar de colaborar con investigadores.

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El caso tomó nuevo impulso gracias al podcast Your Own Backyard, creado por Chris Lambert, que atrajo atención nacional y generó nuevas pistas para las autoridades.

En 2021, investigadores hallaron evidencia relacionada con el asesinato en la casa de Ruben Flores, padre de Paul Flores. Según la fiscalía, el cuerpo de Kristin habría sido ocultado inicialmente bajo la terraza de la vivienda familiar antes de ser trasladado.

Durante el juicio de 2022, fiscales también presentaron testimonios de mujeres que acusaron a Paul Flores de conducta sexual depredadora y agresiones previas.

Aunque Paul Flores fue condenado, su padre Ruben Flores fue absuelto de ayudar a ocultar el cadáver.

Ahora, la nueva búsqueda en la casa de Susan Flores renovó la esperanza de la familia Smart de finalmente recuperar los restos de Kristin y poder darle sepultura tras casi 30 años de incertidumbre.

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