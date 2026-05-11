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Lo que se sabe del caso de una mujer que perdió a su bebé bajo custodia de ICE

Darisbell Quinteros y su esposo, Gilbert, descubrieron el embarazo mientras enfrentaban su proceso migratorio; mientras las autoridades aseguran que recibió cuidados médicos adecuados, la familia denuncia el impacto emocional y sus abogados buscan su liberación por razones humanitarias

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Por:N+ Univision
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Video Mujer pierde a su bebé en centro de detención de ICE, su esposo preocupado por su salud mental

El sueño de convertirse en padres terminó en la habitación de un centro de detención, con una frase seca y devastadora: “Ya no estás embarazada”. Así fue como Darisbell Quinteros, migrante bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), supo que había perdido a su bebé después de semanas de encierro, traslados y preocupación constante.

Para Gilbert, su esposo, todo comenzó meses antes con una noticia inesperada; durante una cita migratoria en marzo, ninguno imaginaba que estaban esperando a su primer hijo. Los primeros estudios no detectaron el embarazo, pero después de varios movimientos entre centros de detención, una evaluación médica en Texas confirmó lo que para ambos representaba esperanza en medio de la incertidumbre.

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Un embarazo vivido entre miedo y traslados

El 23 de marzo Darisbell fue llevada a Laredo y posteriormente trasladada a un centro en Alvarado, Texas; ahí comenzó a recibir vitaminas prenatales, ácido fólico e hierro. Su familia se aferró a esa atención médica como señal de tranquilidad, aunque las condiciones seguían siendo difíciles.

Gilbert recuerda que su esposa hablaba del cansancio, del estrés y de la mala alimentación dentro del centro. Mientras avanzaban las primeras semanas del embarazo -consideradas las más delicadas- su abogado presentó un hábeas corpus para pedir su liberación, argumentando que debía continuar el proceso migratorio fuera de detención, pero los días siguieron pasando entre incertidumbre y encierro.

La frase que cambió todo

El pasado martes 5 de mayo Darisbell presentó un sangrado y acudió al área médica del centro. Poco después fue hospitalizada; según relata su familia, ahí recibió la noticia que derrumbó todo: había perdido al bebé.

Las autoridades confirmaron en un comunicado que el embarazo fue detectado al ingreso y que recibió atención médica mientras permanecía detenida. También señalaron que acudió por iniciativa propia tras el episodio de sangrado.

Ahora, el temor de Gilbert ya no solo es migratorio, ya que asegura que su esposa atraviesa una crisis emocional profunda. Mientras ella sigue detenida, sus abogados buscan un nuevo amparo para lograr su liberación tras la pérdida que marcó sus vidas.

Video Más de 360 mujeres embarazadas o en postparto enfrentaron detención y deportación entre 2025 y 2026
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