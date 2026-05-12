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Clima en Estados Unidos para el martes 12 de mayo: tormentas en el centro y calor extremo en el oeste

El NWS recomienda mantenerse informado de alertas locales, evitar actividades prolongadas bajo el sol y extremar precauciones ante tormentas eléctricas y calor intenso

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Por:Armando López Muñoz
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El clima en Estados Unidos para este martes 12 de mayo de 2026 estará marcado por tormentas fuertes en la zona central del país, lluvias en sectores del este y temperaturas muy elevadas en el oeste, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. ( NWS).

Las condiciones más inestables se concentrarán desde las Grandes Llanuras hasta partes del Medio Oeste. Las principales probabilidades de lluvias y tormentas se concentrarán sobre sectores del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, especialmente en partes de Missouri, Illinois, Indiana y Ohio, donde podrían presentarse ráfagas de viento y actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 6 de mayo 2026: heladas y lluvias predominan en el país

Clima hoy martes 11 de mayo

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En el sur, desde Texas hasta la costa del Golfo, persistirá la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Algunas zonas del este de Texas y Luisiana podrían registrar acumulados importantes de agua, principalmente en áreas urbanas y carreteras con drenaje deficiente.

Para la región noreste, incluyendo ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, el día tendrá ambiente más fresco y presencia de nubosidad, con lluvias ligeras intermitentes y viento moderado en la costa atlántica.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Probabilidad de tormentas por la tarde; el termómetro alcanzará 79 °F

Mientras tanto, el oeste del país seguirá bajo una intensa ola de calor. En California, Nevada y Arizona se esperan temperaturas superiores a los 38 grados Celsius en zonas desérticas. Ciudades como Phoenix y Palm Springs podrían acercarse a los 43 grados, por lo que el NWS mantiene alertas por calor extremo.

En estados del norte como Montana, Dakota del Norte y Wyoming continuará el riesgo de incendios forestales debido a la combinación de viento fuerte, ambiente seco y bajas concentraciones de humedad.

Video Clima en EEUU: ¿En qué zonas hay riesgo de tiempo severo este fin de semana?

El NWS recomienda mantenerse informado de alertas locales, evitar actividades prolongadas bajo el sol y extremar precauciones ante tormentas eléctricas y calor intenso.

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