Donald Trump Donald Trump anuncia su “Proyecto Libertad”, el cual escoltará a los buques que permanecen retenidos en el estrecho de Ormuz “Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán”, racalcó el republicano.



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Este domingo 3 de mayo del 2026, el presidente Donald Trump, anunció su “Proyecto Libertad” que iniciará el lunes por la mañana, el cual está destinado a escoltar y liberar los buques de países que no estén involucrados en el conflicto en Oriente Medio.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano dijo que este proyecto tiene como único fin liberar a las personas, empresas y países que no han cometido ningún delito y que son victimas de las circunstancias.

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“Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán”, racalcó Trump.

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¿Qué más decía el mensaje de Trump?

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques para que puedan continuar con sus actividades con libertad”, remarcó el mandatario federal.

El presidente Trump, detalló que había instruido a sus representantes para que les informen que harán todo lo posible para que los buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura.

Además, recalcó que es consciente de que sus representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán y que estas podrían tener un resultado muy positivo.

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Subrayó que muchos de esos barcos tienen escasez de alimentos y no cuentan con lo necesario para que tripulaciones puedan permanecer a bordo.