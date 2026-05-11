Noticias Clima en Estados Unidos para este lunes 11 de mayo: tormentas afectarán el sur del país El NWS recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos locales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos

Video Clima en EEUU: ¿En qué zonas hay riesgo de tiempo severo este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS) prevé para este lunes 11 de mayo de 2026 condiciones de lluvia y tormentas en varios estados del sur y sureste del país, mientras que el oeste mantendrá un ambiente caluroso y seco.

Los pronósticos indican que zonas de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida podrían registrar tormentas eléctricas durante la tarde y noche. Algunas lluvias podrían ser intensas y estar acompañadas de fuertes rachas de viento y caída de granizo en puntos aislados.

PUBLICIDAD

Clima hoy lunes 11 de mayo

En ciudades del centro y sur de Texas como Houston, Austin y San Antonio se esperan periodos de lluvia desde las primeras horas del lunes, mientras que en partes del sureste del país aumentará la posibilidad de tormentas conforme avance el día.

Para el oeste estadounidense, incluyendo Arizona, Nevada y el sur de California, continuará el calor con temperaturas superiores al promedio de mayo y condiciones mayormente secas. En algunas zonas desérticas persistirá el ambiente muy caluroso durante la tarde.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 6 de mayo 2026: heladas y lluvias predominan en el país

En la región de las Grandes Llanuras y sectores del Medio Oeste también podrían presentarse tormentas aisladas y cambios de temperatura debido al avance de un sistema de baja presión que continuará desplazándose sobre el centro del país.

Autoridades meteorológicas señalaron que mayo ha comenzado con condiciones inestables en distintas regiones de Estados Unidos, especialmente en estados del sur donde suelen aumentar las tormentas durante esta época del año.

El NWS recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos locales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos.