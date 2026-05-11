Noticias

Clima en Estados Unidos para este lunes 11 de mayo: tormentas afectarán el sur del país

El NWS recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos locales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos

Armando López Muñoz's profile picture
Por:Armando López Muñoz
add
Síguenos en Google
Video Clima en EEUU: ¿En qué zonas hay riesgo de tiempo severo este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS) prevé para este lunes 11 de mayo de 2026 condiciones de lluvia y tormentas en varios estados del sur y sureste del país, mientras que el oeste mantendrá un ambiente caluroso y seco.

Los pronósticos indican que zonas de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida podrían registrar tormentas eléctricas durante la tarde y noche. Algunas lluvias podrían ser intensas y estar acompañadas de fuertes rachas de viento y caída de granizo en puntos aislados.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Familia del expresidente Carter y Habitat for Humanity desarrollan viviendas asequibles en Atlanta
5 mins

Familia del expresidente Carter y Habitat for Humanity desarrollan viviendas asequibles en Atlanta

Estados Unidos
Hegseth acusa a senador demócrata Mark Kelly de filtrar informe clasificado sobre arsenal de armas
1 mins

Hegseth acusa a senador demócrata Mark Kelly de filtrar informe clasificado sobre arsenal de armas

Estados Unidos
Tragedia en la pista: Cámaras captan el impactante momento en que un avión de Frontier atropella a un hombre
2 mins

Tragedia en la pista: Cámaras captan el impactante momento en que un avión de Frontier atropella a un hombre

Estados Unidos
Trump dice que ha leído la propuesta de Irán y no le "gusta nada" además de ser “inaceptable”
4 mins

Trump dice que ha leído la propuesta de Irán y no le "gusta nada" además de ser “inaceptable”

Estados Unidos
Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta
4 mins

Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta

Estados Unidos
Chris Wright asegura que Trump está abierto a “todas las ideas” para reducir costos de gasolina; incluido el impuesto federal
2 mins

Chris Wright asegura que Trump está abierto a “todas las ideas” para reducir costos de gasolina; incluido el impuesto federal

Estados Unidos
Coyote bate récords: Nada 2 millas para llegar a la isla de Alcatraz
3 mins

Coyote bate récords: Nada 2 millas para llegar a la isla de Alcatraz

Estados Unidos
Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon Valley
1 mins

Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon Valley

Estados Unidos
Objetos personales de Marilyn Monroe saldrán a subasta en histórica colección de Hollywood
1 mins

Objetos personales de Marilyn Monroe saldrán a subasta en histórica colección de Hollywood

Estados Unidos
Activistas crean mapa que rastrea actividad de ICE en Tucson, Arizona
6 mins

Activistas crean mapa que rastrea actividad de ICE en Tucson, Arizona

Estados Unidos

Clima hoy lunes 11 de mayo

En ciudades del centro y sur de Texas como Houston, Austin y San Antonio se esperan periodos de lluvia desde las primeras horas del lunes, mientras que en partes del sureste del país aumentará la posibilidad de tormentas conforme avance el día.

Para el oeste estadounidense, incluyendo Arizona, Nevada y el sur de California, continuará el calor con temperaturas superiores al promedio de mayo y condiciones mayormente secas. En algunas zonas desérticas persistirá el ambiente muy caluroso durante la tarde.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 6 de mayo 2026: heladas y lluvias predominan en el país

En la región de las Grandes Llanuras y sectores del Medio Oeste también podrían presentarse tormentas aisladas y cambios de temperatura debido al avance de un sistema de baja presión que continuará desplazándose sobre el centro del país.
Autoridades meteorológicas señalaron que mayo ha comenzado con condiciones inestables en distintas regiones de Estados Unidos, especialmente en estados del sur donde suelen aumentar las tormentas durante esta época del año.

El NWS recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos locales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 24 de abril de 2026
Relacionados:
Noticiasnoticias cientificasClimaColor del ClimaTormentaTormentas tropicalesTormentas severasTormenta invernalLluviasLluviaFríoFrente Frío

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Bodas, S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX