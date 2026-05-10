Noticias Coyote bate récords: Nada 2 millas para llegar a la isla de Alcatraz Biólogos afirmaron de que no había registros en donde un coyote hiciera un viaje tan largo en una corriente oceánica bastante "turbulenta”.

Video Disturbios juveniles en Tampa dejan 22 arrestos y caos

Un coyote solitario asombró a biólogos y a otros cuando, a principios de este año, llegó nadando a la remota isla de Alcatraz, una antigua prisión federal en la bahía de San Francisco rodeada de aguas rápidas y agitadas, conocidas por frustrar las fugas de los prisioneros.

En aquel momento, los biólogos supusieron que el coyote había nadado desde San Francisco, que se encuentra a poco más de 1 milla de la fortaleza. Pero resulta que el coyote macho nadó una distancia aún mayor desde la cercana Isla Ángel, a 2 millas de distancia.

PUBLICIDAD

“Nuestra hipótesis inicial era que el coyote había nadado desde San Francisco porque la distancia es considerablemente menor. “Nos impresionó mucho su hazaña al llegar a Alcatraz”, declaró Bill Merkle, ecólogo de vida silvestre del Servicio de Parques Nacionales, en un comunicado de prensa publicado el lunes titulado “El coyote de Alcatraz no era un chico de ciudad después de todo”.

“Los coyotes son conocidos por su resistencia y adaptabilidad, y él sin duda demostró esas cualidades”, dijo.

La isla de Alcatraz, el 10 de octubre de 2025, frente a San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Imagen Jeff Chiu/AP



Camilla Fox, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Project Coyote, afirmó que probablemente el coyote abandonó su territorio habitual en busca de pareja o un nuevo territorio que defender. Añadió que los coyotes, al igual que los lobos, nadan, aunque es extremadamente raro que los humanos los vean hacerlo.

“Nunca habíamos oído una historia como la de un coyote que hiciera un viaje tan largo en una corriente oceánica bastante turbulenta”, dijo.

Un video de principios de enero muestra al coyote nadando en las frías aguas de la bahía de San Francisco y luego luchando por llegar a la isla rocosa. Posteriormente, el 24 de enero, una visitante, Rebecca Husson, quien se encontraba en la ciudad para la boda de una prima, lo avistó y tomó fotografías.

Ella y su familia se sorprendieron al avistar al coyote durante su visita matutina a la isla de Alcatraz.

“Cuando llegó a la isla, parecía una rata ahogada, pero cuando lo vimos, se veía sano y precioso. Daba la impresión de que había estado comiendo bien”, declaró a la agencia Associated Press el martes.

PUBLICIDAD

Los biólogos hallaron huellas y excrementos recientes de coyote, que enviaron a la Universidad de California, Davis, para su análisis de ADN. Las autoridades quedaron atónitas al descubrir que el nadador pertenecía a la población de coyotes de la isla Ángel.

El servicio de parques estaba preparado para capturar y reubicar al coyote debido a que Alcatraz es un hábitat de anidación para aves marinas. Sin embargo, nunca más se le ha visto ni grabado, y no hay indicios de que el coyote siga en la isla.

¿Por qué

Alcatraz cerró como prisión federal?

La isla de Alcatraz se convirtió en una prisión federal en la década de 1930, diseñada para albergar a los peores criminales, pero cerró en la década de 1960 porque su lejanía hacía que su funcionamiento fuera demasiado costoso.

Imagen de archivo de AP, muestra la prisión en isla de Alcatraz Imagen AP

Aun así, 36 hombres intentaron 14 fugas distintas de Alcatraz. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron a la fría y rápida corriente. En 1973, la isla reabrió sus puertas como parque.

Angel Island es un parque estatal que antiguamente funcionaba como centro de procesamiento y detención, donde se mantenía a inmigrantes chinos y de otras nacionalidades no deseadas durante periodos que iban desde un par de días hasta varios meses, e incluso hasta dos años.