Noticias Chris Wright asegura que Trump está abierto a “todas las ideas” para reducir costos de gasolina; incluido el impuesto federal Actualmente, la gasolina alcanzó los 4.52 dólares por galón, lo que representa un incremento de 50 % desde los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero

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Este domingo 10 de mayo de 2026, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en NBC News que el gobierno del presidente Donald Trump está abierto a “todas las ideas” para reducir el precio de la gasolina, incluida una posible suspensión del impuesto federal al combustible.

“Esta administración apoya todas las medidas que se puedan tomar para bajar el precio en las gasolineras”, señaló Wright.

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El funcionario hizo estas declaraciones en medio del aumento del precio del combustible en Estados Unidos, derivado del conflicto en Oriente Medio. Actualmente, la gasolina alcanzó los 4.52 dólares por galón, lo que representa un incremento de 50 % desde los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

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¿Se eliminará el impuesto a la gasolina?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de suspender el impuesto federal a la gasolina, actualmente de 18 centavos por galón, Wright respondió que la administración está “abierta a todas las ideas” y que cada propuesta tiene “sus pros y sus contras”.

Asimismo, se le preguntó si el precio del combustible podría subir hasta los 5 dólares por galón. El secretario evitó hacer predicciones y aseguró que no podía anticipar “el precio de la energía ni a corto ni a medio plazo”; sin embargo, sostuvo que Estados Unidos está poniendo fin a un conflicto de 47 años con Irán.

Wright añadió que, pese al aumento en los precios de la gasolina, Estados Unidos se encuentra en una “posición formidable”.

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