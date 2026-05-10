Google Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon Valley El acuerdo cierra un litigio de exempleados afroamericanos que acusaron a Google de desigualdades en contratación, salarios y ascensos.

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Google acordó pagar 50 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en la que exempleados afroamericanos acusaban a la compañía de mantener prácticas discriminatorias relacionadas con contrataciones, salarios y oportunidades de ascenso dentro de la empresa tecnológica.

La resolución fue aprobada por un tribunal federal del norte de California y pone fin al proceso legal iniciado en 2022 por trabajadores negros que denunciaron desigualdades sistemáticas dentro de la firma con sede en Silicon Valley.

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La demanda fue encabezada por April Curley, quien aseguró que al incorporarse a la empresa en 2014, la representación afroamericana era mínima. Según el caso judicial, de más de 32 mil empleados que tenía la compañía en ese momento, apenas 628 eran personas negras, equivalentes al 1.9 % de la plantilla laboral.

Los demandantes señalaron que los trabajadores afroamericanos eran ubicados en puestos de menor rango pese a contar con experiencia suficiente para cargos superiores y, además, recibían salarios inferiores en comparación con otros empleados que desempeñaban funciones similares.

El acuerdo contempla la creación de un fondo de 50 millones de dólares y establece nuevas medidas internas enfocadas en supervisar la equidad salarial, fortalecer los mecanismos de denuncia y revisar procesos relacionados con inclusión y desarrollo profesional.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de los demandantes, afirmó que el caso evidencia las barreras que durante años han enfrentado los trabajadores afroamericanos en la industria tecnológica.

“Este acuerdo envía un mensaje claro de que las prácticas discriminatorias no deben ser toleradas”, expresó en un comunicado.