Arizona Activistas crean mapa que rastrea actividad de ICE en Tucson, Arizona Defensores de los derechos humanos de los migrantes en Tucson crearon la herramienta Tucson Migra Map que permite a las personas documentar y visualizar actividades migratorias por parte de los agentes migratorios.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | viernes 8 de mayo de 2026

Activistas por los derechos de los migrantes en Tucson han diseñado una nueva herramienta para ayudar a rastrear la aplicación de medidas relacionadas con la inmigración en la ciudad y sus alrededores, a medida que los arrestos se incrementan debido a la iniciativa de deportación masiva del presidente estadounidense Donald Trump.

Tucson Migra Map les permite a las personas documentar y visualizar actividades migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales. Si bien revela patrones, la herramienta también genera interrogantes sobre la seguridad, la transparencia y los límites de las herramientas públicas de seguimiento.

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“Indica el nivel de caos y lo desestabilizador que es para nuestra comunidad”, manifestó la activista Lucia Vindiola en un comunicado. Vindiola puso en marcha el grupo de ayuda mutua La Bodega para proporcionar alimentos y otros apoyos a las personas afectadas por el aumento de las medidas de control migratorio.

“Estamos viendo de primera mano el impacto en las familias, limitándolas para comprar comestibles y suministros”, expresó Vindiola.

En el año que ha pasado desde que Trump inició su segundo mandato, las detenciones relacionadas con la inmigración se han más que triplicado en el año fiscal 2025, al dispararse de menos de 200 a finales de 2024 a más de 800 para junio de 2025. La respuesta en comunidades de todo el país ha sido rápida: algunos grupos, como la red Tucson Rapid Response, se han organizado para vigilar y rastrear en la calle las acciones federales en materia migratoria.

El geógrafo Dugan Meyer, uno de los creadores del mapa, es estudiante de doctorado en la Universidad de Arizona y hace voluntariado en Tucson Rapid Response y otras organizaciones relacionadas.

“Este proyecto surgió del trabajo de documentación que Rapid Response está haciendo, pero también en diversas partes de la ciudad”, explicó Meyer. “Es un proyecto de investigación comunitaria, un proyecto de mapeo comunitario”. Los datos se extraen de hojas de cálculo que se llevan desde enero de 2025, las cuales rastrean y documentan las acciones federales (de control migratorio) en el área metropolitana de Tucson, como redadas, detenciones de vehículos y vigilancia aérea.

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Se incluye la redada en diciembre en uno de varios locales de Taco Giro que fueron blanco de las autoridades, en el que agentes federales le rociaron gas lacrimógeno a la representante federal Adelita Grijalva.

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Los incidentes en el mapa se verifican y se clasifican como “confirmados” o “creíbles pero no confirmados”, según el nivel de evidencia.

“Si tenemos fotografías de, por ejemplo, un agente con un chaleco táctico que dice ICE, eso está confirmado”, señaló Meyer. “Creíble no confirmado: Estamos muy seguros de que algo ocurrió”.

Meyer indicó que un observador capacitado de Rapid Response que presenciara un hecho, aunque no lo hubiera fotografiado, sería un ejemplo de un evento creíble pero no confirmado.

“Su testimonio sobre eso sería suficiente para nosotros”, añadió.

Cientos de personas, incluidos extranjeros, han aportado sus relatos como testigos presenciales de acciones de control migratorio al mapa ya la base de datos de la que se nutre, según el sitio web de Tucson Migrant Map. Se incluye información de las noticias locales, junto con informes recopilados por Rapid Response y otras redes vecinales, tales como Migra Watch, además de información compartida en redes sociales y en grupos de WhatsApp.

Steven Davis, integrante de Rapid Response, ha documentado cinco incidentes, incluido uno en el que agentes lo rociaron con gas lacrimógeno. Dice que registrar y publicar estos sucesos refuerza sus empeños por mostrarle mejor a la gente lo que el ICE está haciendo en su comunidad.

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“El valor de la observación es que sacamos esto de las sombras y lo llevamos al público”, sostuvo Davis. “El Migra Map es un mapa de acceso público que hace visible esta actividad, que en su mayoría ocurre entre bastidores”.

Davis comentó que saber que los datos que recopila se usarán para Migra Map hace aún más importante para él que documente con diligencia.

“Existe el dicho: 'Basura entra, basura sale'. Quiero asegurarme de que la información que estoy proporcionando sea la más precisa que pueda aportar”, expresó.

Meyer dijo que, hacia finales de abril, el equipo había revisado unos 562 incidentes, y que cerca de 300 cumplían el umbral para ser incluidos. El objetivo es revisar los incidentes reportados en el plazo de una semana y luego agregar los casos que cumplan los criterios.

“Sabemos que el mapa se queda corto en el recuento, según cualquier estimación”, apuntó Meyer.

El mapa también incluye instalaciones policiales y centros de detención de inmigrantes, junto con rutas de los vuelos de vigilancia de diversas agencias federales.

La precisión de los informes se ha confirmado a medida que se reúne más información, señaló Meyer. Por ejemplo, a menudo los informes repetidos de vehículos confirman casos de vigilancia.

Meyer dijo esperar que el mapa, en última instancia, se convierta en una plataforma de información accesible al público.

Indicó que cree que el mapa “puede mostrar (el panorama) de una manera que la gente quizás ya sepa de forma intuitiva”.

“Realmente nos ayuda a pensar de manera directa cuando podemos ver estas cosas en relación unas con otras”, agregó.

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Meyer señaló que eso facilita identificar tendencias y hacer notar puntos críticos, tales como la tienda de comestibles El Super, en el lado sur de Tucson, que es frecuentada por clientes mayoritariamente latinos y ha visto una alta concentración de acciones de control migratorio.

“Se usa como un terreno de caza para eso, pero también hay otros”, observó Meyer, cuentos como complejos de apartamentos específicos que son blanco del ICE u otras agencias.

Tucson Migra Map no fue el primero de su tipo.

El año pasado, una iniciativa llamada People over Papers se utilizó a nivel nacional para rastrear la aplicación de medidas migratorias antes de que su sitio anfitrión, Padlet, la cerrara por violaciones a su política de contenido.

Funcionarios federales han dicho que ese tipo de seguimiento pone en riesgo a los agentes. Otros sitios de rastreo, incluido ICEBlock, fueron retirados previamente de internet después de que el gobierno de Trump pidiera su eliminación.

Meyer dijo que espera que la protección constitucional de la libertad de expresión proteja a Migra Map de sufrir un destino similar, y que se anime a personas en otros lugares a lanzar sus propias iniciativas.

Davis, el observador, indicó que, a diferencia de los rastreadores anteriores, Migra Map no intenta alertar a la gente sobre eventos que ocurren en tiempo real, sino que reporta las acciones de control después de que suceden.

"No te dice dónde está activo el ICE en este momento. "Te dice dónde ha estado activo el ICE en los últimos meses", explicó. “Uno podría presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información para la Oficina del Distrito de Tucson y obtener exactamente la misma información que estamos proporcionando en el mapa”.

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Meyer también señaló que él y los otros desarrolladores han hablado abiertamente sobre el proyecto.

“No es un delito recopilar esta información y compartirla”, explicó Meyer.

Aun así, algunos colaboradores optan por reportar de forma anónima, ya que tienen miedo.

“Creo que cualquiera que esté prestando atención, como mínimo, está preocupado” por el gobierno actual, agregó Meyer. Señaló que se siente privilegiado de poder vincularse públicamente con el proyecto.

Pero reconoció que Migra Map está lejos de ser perfecto.

“Lo importante es que no nos dice mucho”, señaló Meyer. “Aunque a muchas personas les gustaría que fuera un sistema de alertas en tiempo real, este mapa no puede ser eso”.

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