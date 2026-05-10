Pete Hegseth

Hegseth acusa a senador demócrata Mark Kelly de filtrar informe clasificado sobre arsenal de armas

El secretario Pete Hegseth acusó al senador Mark Kelly de revelar información clasificada del Pentágono sobre el supuesto agotamiento de arsenales estadounidenses por la guerra en Irán y advirtió posibles acciones legales

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth acusó al senador demócrata Mark Kelly de revelar detalles sobre un informe clasificado del Pentágono sobre el presunto agotamiento de arsenales de armas de Estados Unidos por la guerra en Irán.

A través de su cuenta de X, uno de los hombres clave en la guerra en el Medio Oriente aseguró que lo dicho por el demócrata es “falso” y adelantó que estas filtraciones serán revisadas por el área de asesoramiento legal del Departamento de Defensa.

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“Ahora está hablando en televisión (falsamente y con estupidez) sobre un informe ‘CLASIFICADO’ del Pentágono que recibió. ¿Violó su juramento… otra vez? El asesoramiento legal del Departamento de Guerra lo revisá”.

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Los dichos del senador Mark Kelly ocurren en medio de las tensas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y exponen el supuesto agotamiento de arsenales estadounidenses, mencionando misiles como Tomahawks y THAAD.

El demócrata reveló que luego de escuchar el informe clasificado sobre el impacto de la guerra contra Irán, era “impactante” hasta qué punto se habían “agotado estos arsenales”.

Detalló que los Tomahawks, ATACMS, SM-3, rondas THAAD, rondas Patriot, es decir rondas para interceptar ataques “han sido duramente afectadas".

Lo que podría tomar incluso años para poder reponer esos arsenales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento con el ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, en el Pentágono, el lunes 13 de abril de 2026, en Washington. (Foto de AP/Kevin Wolf)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento con el ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, en el Pentágono, el lunes 13 de abril de 2026, en Washington. (Foto de AP/Kevin Wolf)
Imagen Kevin Wolf/AP

No obstante, fue el propio Hegseth quien en abril pasado compareció ante el Congreso, en donde respondió a cuestionamientos demócratas sobre el tiempo en que tardaría en reconstruirse el arsenal de armas.

A lo que el secretario de Defensa respondió que hacerlo podría tomar “meses y años”, debido a que durante la ofensiva contra Irán han utilizado un gran armamento.

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