Accidentes Aéreos Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que un hombre es atropellado por el avión de Frontier Un hombre desconocido ingresó a la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Denver. En el acto, el hombre murió y el incidente involucró a 17 pasajeros heridos, 5 de ellos continúan hospitalizados

Video Avión de Frontier Airlines golpea a persona en pista durante despegue en Denver

El viaje había comenzado, lo que se esperaba que fuera un vuelo pacífico por la noche en Denver se vio envuelto en pánico.

Dentro del Airbus A321 de Frontier Airlines, algunos pasajeros acomodaban almohadas, apagaban sus teléfonos o se alistaban para la cena, antes del despegue rumbo a Los Ángeles.

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Eran cerca de las 11:19 de la noche del viernes 8 de mayo cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines aceleró sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Denver. Entonces ocurrió el impacto. Un golpe seco, humo, y luego, el caos.

Un sujeto desconocido había burlado la seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver e ingresó en la pista de despegue. Como resultado, el hombre resultó sin vida, dejó a varios pasajeros lesionados y muchas incógnitas que las autoridades aún están por resolver.

Nuevas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto muestran el momento exacto en que el hombre camina deliberadamente por la pista, con paso medianamente veloz. Apenas dos minutos después de ingresar al área restringida, fue impactado de lleno por la aeronave que se dirigía a Los Ángeles.

“Nos detenemos en la pista… acabamos de golpear a alguien. Tenemos fuego en el motor”, se escucha decir al piloto en un audio de control aéreo difundido horas después.

Video Acabamos de Golpear a Alguien



Sean Duffy, secretario de Transporte de la administración Trump, indicó que un intruso había violado la seguridad del Aeropuerto de Denver y escaló deliberadamente una cerca perimetral para después correr hacia la pista de despegue.

Las investigaciones apenas revelarán las causas del incidente que dejó 12 pasajeros con heridas leves y cinco más que tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Frontier Airlines confirmó que en el avión viajaban 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

Afuera, las luces azules de los vehículos de emergencia comenzaron a rodear la aeronave mientras bomberos controlaban un incendio originado en uno de los motores. Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y el personal de emergencia los trasladó en autobús a la terminal.

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Algunos pasajeros, aún en shock, expresaron su preocupación por la evacuación, principalmente porque tardaron varios minutos en dejar la aeronave mientras el humo llenaba la cabina.

La portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Sarah Taylor Sulick, dijo este domingo que están recabando información sobre la evacuación de emergencia para determinar si cumplió con los criterios.

El avión de pasajeros número n646fr de Frontier Airlines se encuentra estacionado frente al centro de operaciones técnicas de la aerolínea junto con otros aviones que se preparan para operar al norte del Aeropuerto Internacional de Denver, el sábado 9 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) Imagen David Zalubowski/AP

Identidad no revelada

Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades descartan que se tratara de un empleado aeroportuario.

La Policía de Denver informó que la investigación sobre el incidente sigue en curso y que la identidad de la persona será confirmada y revelada por la Oficina del Médico Forense. Por su parte, las autoridades aeroportuarias reconocieron que todavía existen muchas preguntas sin responder sobre cómo ocurrió la intrusión en una de las zonas restringidas del aeropuerto.