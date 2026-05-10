Noticias Objetos personales de Marilyn Monroe saldrán a subasta en histórica colección de Hollywood La subasta reunirá cartas, poemas, joyas y objetos íntimos de Marilyn Monroe, ofreciendo una rara mirada al lado más personal y desconocido de la leyenda de Hollywood.

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Una colección de objetos personales de la fallecida estrella de cine Marilyn Monroe saldrá a subasta, lo que permitirá echar un vistazo excepcional al mundo privado de una de las leyendas más perdurables de Hollywood.

Entre los artículos que se pondrán a la venta se incluyen prendas de vestuario, joyas, cartas, notas manuscritas, cuadros y poemas.

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"Marilyn es un icono", afirmó Brian Chanes, de Heritage Auctions, durante una presentación previa de la colección el viernes. "La gente sigue amando y adorando a Marilyn hasta el día de hoy".

Nacida como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles en 1926, Monroe se convirtió en una reconocida actriz, modelo, cantante y símbolo sexual famosa por su cabello rubio y su figura de reloj de arena. Falleció en 1962.

¿Quién fue Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe, nacida como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles en 1926, fue una actriz, modelo y cantante estadounidense que se convirtió en uno de los mayores íconos culturales de Hollywood.

Su imagen de cabello rubio, voz suave y estilo glamuroso marcó la industria del entretenimiento durante las décadas de 1950 y 1960.

Participó en películas emblemáticas como Some Like It Hot y Gentlemen Prefer Blondes, consolidándose como símbolo sexual y estrella mundial. Aunque alcanzó fama internacional, también enfrentó problemas personales, presión mediática y dificultades emocionales.

Monroe murió en 1962 a los 36 años, pero su legado continúa vigente como una de las figuras más influyentes y reconocibles de la historia del cine.