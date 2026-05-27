Clima en Estados Unidos hoy miércoles 27 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados y calor intenso
El NWS recomendó a la población monitorear alertas locales, evitar conducir sobre caminos inundados y mantenerse preparada ante posibles cambios rápidos en las condiciones meteorológicas
El clima en Estados Unidos para este miércoles 27 de mayo estará dominado por tormentas severas, lluvias intensas y temperaturas por encima de lo normal en varias regiones del país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).
Texas volverá a ser uno de los estados con mayor actividad meteorológica. El centro, norte y oeste texano enfrentarán tormentas capaces de producir granizo grande, fuertes ráfagas de viento y posibles tornados aislados durante la tarde y noche. Las autoridades también mantienen vigilancia por inundaciones repentinas en zonas urbanas y carreteras debido a lluvias acumuladas de los últimos días.
Clima en Estados Unidos hoy miércoles 27 de mayo
El riesgo de tiempo severo también se extenderá hacia Oklahoma, Kansas y partes de Missouri, donde podrían desarrollarse tormentas eléctricas intensas con actividad eléctrica frecuente y vientos dañinos. Meteorólogos advierten que algunas células podrían fortalecerse rápidamente durante las horas vespertinas.
En el sureste del país continuarán las lluvias persistentes sobre Louisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee. El suelo saturado incrementa la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas menores de ríos y arroyos, especialmente en comunidades bajas o con problemas de drenaje.
Mientras tanto, gran parte del Medio Oeste seguirá bajo temperaturas cálidas para esta época del año. Estados como Nebraska, Dakota del Norte y Minnesota registrarán máximas cercanas a los 90 grados Fahrenheit, entre 10 y 20 grados arriba del promedio estacional.
En contraste, el oeste de Estados Unidos mantendrá condiciones más frescas e inestables. Un sistema atmosférico provocará lluvias dispersas en Nevada, Utah, Idaho y zonas montañosas de California. En áreas elevadas de la Sierra Nevada podrían registrarse nevadas ligeras.
El NWS recomendó a la población monitorear alertas locales, evitar conducir sobre caminos inundados y mantenerse preparada ante posibles cambios rápidos en las condiciones meteorológicas durante el miércoles.