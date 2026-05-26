ÚLTIMA HORA Noticias Muertos y heridos tras la implosión de un tanque químico en Washington, según las autoridades Las autoridades afirmaron que no existía ninguna amenaza inmediata para el público

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La implosión de un tanque de productos químicos en una fábrica de pulpa y papel en el estado de Washington el martes causó la muerte de un número indeterminado de personas, según confirmaron las autoridades locales y los funcionarios de la empresa.

En un comunicado conjunto, Nippon Dynawave Packaging Co. y las autoridades policiales locales afirmaron que la rotura del tanque causó "múltiples heridos graves" y varias víctimas mortales.

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Las autoridades afirmaron que no existía ninguna amenaza inmediata para el público.

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos de Longview, Washington, lo describió como una "escena con múltiples víctimas". Dijo que los socorristas habían descontaminado a los pacientes y los habían trasladado a hospitales en Longview y Vancouver, Washington.

La planta de Nippon Dynawave Packaging Co. es una fábrica de pulpa y papel y una planta de envasado de líquidos que produce materiales para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Emplea a unas 1000 personas, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

Según Gorsuch, respondieron unos 40 bomberos y paramédicos, junto con un equipo regional especializado en materiales peligrosos. El incidente se reportó a las 7:19 a. m.

Nippon Dynawave no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.