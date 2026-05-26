Noticias Donald Trump informa que todo se encuentra "perfecto" tras su chequeo médico semestral en el Centro Médico Walter Reed La salud del republicano ha estado bajo ojo público, ya que se le han visto moretones y manchas moradas en las manos en eventos públicos, las cuales han señalado que se deben a insuficiencia venosa crónica

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El presidente Donald Trump confirmó este martes 26 de mayo que todo se encuentra "perfecto" después de su examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano agradeció a los “excelentes médicos” y al personal que lo atendió.

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Cabe destacar que la salud del republicano ha estado bajo ojo público, ya que se le han visto moretones y manchas moradas en las manos en eventos públicos. La Casa Blanca ha informado que esto se debe a la insuficiencia venosa crónica.

¿Qué estudios se realizó Trump?

El presidente Trump fue trasladado al hospital de Bethesda, Maryland, en el cual se le realizaron exámenes generales y dentales anuales. Esta es su cuarta revisión desde que regresó a la Casa Blanca.