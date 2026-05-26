Noticias Mujer muere golpeada por una sombrilla durante fuertes vientos en un restaurante de Carolina del Sur Una ráfaga inesperada convirtió una cena junto al lago en una tragedia durante el fin de semana del Memorial Day

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Una mujer murió tras ser golpeada por una sombrilla desprendida por fuertes ráfagas de viento mientras se encontraba en un restaurante ubicado junto al lago Marion, en Carolina del Sur, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche del sábado en Summerton, una comunidad situada al noroeste de Charleston, durante el fin de semana del Día de los Caídos.

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De acuerdo con la Oficina del Forense del condado de Clarendon, la víctima y su esposo cenaban en el patio del establecimiento cuando una ráfaga levantó la sombrilla de una mesa y lo proyectó contra la mujer.

“El fuerte viento repentino arrancó una sombrilla de una mesa”, señaló la dependencia, detallando que el objeto golpeó a la víctima en la cabeza y el cuello. Equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte, pero la mujer fue declarada muerta en el lugar debido a las heridas sufridas.

Las autoridades identificaron a la víctima como Dana Weinger, residente de Carolina del Sur. Además, informaron que la investigación permanece abierta y que el caso es tratado como un accidente. También se tiene previsto realizar una autopsia en la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Charleston.

El restaurante Driftwood Grill Home of the Lazy Gator confirmó posteriormente que el incidente ocurrió durante un “ evento climático severo y repentino” registrado en la zona del lago Marion.

“Esto ha afectado profundamente a muchas personas de nuestra comunidad, incluidos clientes, empleados, socorristas y todos los involucrados”, expresó el restaurante en un comunicado difundido en redes sociales. “Por respeto a la familia y a quienes fueron impactados, pedimos oraciones, compasión y privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

El establecimiento agregó que organizó una sesión de apoyo junto con autoridades y capellanes para brindar acompañamiento emocional a trabajadores y personas afectadas por la tragedia.

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Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos reportó tormentas severas y fuertes ráfagas de viento cerca del lago Marion durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos.