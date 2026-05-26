Noticias

Mujer muere golpeada por una sombrilla durante fuertes vientos en un restaurante de Carolina del Sur

Una ráfaga inesperada convirtió una cena junto al lago en una tragedia durante el fin de semana del Memorial Day

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La amenaza del Súper Niño: ¿Qué estados de EEUU sufrirían más lluvias e inundaciones?

Una mujer murió tras ser golpeada por una sombrilla desprendida por fuertes ráfagas de viento mientras se encontraba en un restaurante ubicado junto al lago Marion, en Carolina del Sur, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche del sábado en Summerton, una comunidad situada al noroeste de Charleston, durante el fin de semana del Día de los Caídos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Oficina del Forense del condado de Clarendon, la víctima y su esposo cenaban en el patio del establecimiento cuando una ráfaga levantó la sombrilla de una mesa y lo proyectó contra la mujer.

Más sobre Estados Unidos

¿En qué estados se podrá ver la luna azul el próximo 31 de mayo?
1 mins

¿En qué estados se podrá ver la luna azul el próximo 31 de mayo?

Estados Unidos
Trump tendrá revisión médica este martes en el Centro Médico Walter Reed en medio de cuestionamientos sobre su salud
1 mins

Trump tendrá revisión médica este martes en el Centro Médico Walter Reed en medio de cuestionamientos sobre su salud

Estados Unidos
Donald Trump anuncia que Irán renuncia a su uranio enriquecido
2 mins

Donald Trump anuncia que Irán renuncia a su uranio enriquecido

Estados Unidos
Trump afirma que Irán "nunca tendrá" un arma nuclear
3 mins

Trump afirma que Irán "nunca tendrá" un arma nuclear

Estados Unidos
Donald Trump asegura que las negociaciones con Irán se encuentran en fase decisiva; “el acuerdo será grande o no habrá”
5 mins

Donald Trump asegura que las negociaciones con Irán se encuentran en fase decisiva; “el acuerdo será grande o no habrá”

Estados Unidos
Emergencia química en California: tanque con sustancias tóxicas ya no representa riesgo de explosión
2 mins

Emergencia química en California: tanque con sustancias tóxicas ya no representa riesgo de explosión

Estados Unidos
Eventos oficiales del Memorial Day 2026 en EEUU: agenda por estados, horarios y ceremonias el lunes 25 de mayo
7 mins

Eventos oficiales del Memorial Day 2026 en EEUU: agenda por estados, horarios y ceremonias el lunes 25 de mayo

Estados Unidos
Casi 1,000 vuelos retrasados y 140 cancelados, las afectaciones complican el regreso en el Memorial Day
2 mins

Casi 1,000 vuelos retrasados y 140 cancelados, las afectaciones complican el regreso en el Memorial Day

Estados Unidos
Trump encabezará ceremonia del Día de los Caídos en Arlington
1 mins

Trump encabezará ceremonia del Día de los Caídos en Arlington

Estados Unidos
Cocodrilo ataca a su cuidador en el Zoológico de Nueva York
1 mins

Cocodrilo ataca a su cuidador en el Zoológico de Nueva York

Estados Unidos

“El fuerte viento repentino arrancó una sombrilla de una mesa”, señaló la dependencia, detallando que el objeto golpeó a la víctima en la cabeza y el cuello. Equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte, pero la mujer fue declarada muerta en el lugar debido a las heridas sufridas.

Las autoridades identificaron a la víctima como Dana Weinger, residente de Carolina del Sur. Además, informaron que la investigación permanece abierta y que el caso es tratado como un accidente. También se tiene previsto realizar una autopsia en la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Charleston.

El restaurante Driftwood Grill Home of the Lazy Gator confirmó posteriormente que el incidente ocurrió durante un “ evento climático severo y repentino” registrado en la zona del lago Marion.

“Esto ha afectado profundamente a muchas personas de nuestra comunidad, incluidos clientes, empleados, socorristas y todos los involucrados”, expresó el restaurante en un comunicado difundido en redes sociales. “Por respeto a la familia y a quienes fueron impactados, pedimos oraciones, compasión y privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

El establecimiento agregó que organizó una sesión de apoyo junto con autoridades y capellanes para brindar acompañamiento emocional a trabajadores y personas afectadas por la tragedia.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos reportó tormentas severas y fuertes ráfagas de viento cerca del lago Marion durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos.

Video Día de los Caídos impulsa ventas de comerciantes hispanos en Clearwater Beach
Relacionados:
NoticiasMujerCarolina del SurvientosMemorial Day

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Juegos Interrumpidos
Gratis
Una pequeña confusión
María, me muero
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX