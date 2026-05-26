Noticias El concierto de Bruce Springsteen en Boston se transforma en un acto político Springsteen sube al escenario y convierte un concierto en un acto de protesta social sobre la libertad y la división en Estados Unidos

Video Canción de Bruce Springsteen "Streets of Minneapolis"; la Casa Blanca lo llama "irrelevante"



Dejando a un lado la política, la gira "Land of Hope and Dreams American Tour", que hizo una parada triunfal el domingo 24 de mayo en el TD Garden, es una gira de conciertos que pasará a la historia del rock 'n' roll.

Y para aquellos que se quejan de que Bruce Springsteen está adoptando una postura política tan descarada con su último trabajo, ¿dónde han estado los últimos 40 años? ¿Perdidos en la inundación?

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Además de que Ronald "Bedtime for Bonzo" Reagan adoptó " Born in the USA" como un himno proestadounidense allá por los años 80 (obviamente nunca escuchó la letra), Springsteen lleva décadas cantando sobre la difícil situación del trabajador, el trabajador inmigrante, el veterano militar olvidado, así como sobre la injusticia racial y política.

Y, tanto si se está de acuerdo con la ideología política de Springsteen como si no, lo que hace y la forma en que lo hace son las razones por las que la música rock 'n' roll y los Estados Unidos de América son tan grandiosos: la libertad de hacer ruido, sea popular o no.

Lejos de ser un "mal cantante y muy aburrido", como el presidente Trump quiere hacernos creer, Springsteen sigue siendo cautivador, impresionante y se encuentra en la cima de su talento escénico y de su poder vocal y sanador.

En cuanto a parecer una pasa seca, el incansable, aparentemente inmortal y aún vigente Springsteen tiene más energía que "The California Raisins" en su máximo esplendor y más flexibilidad que todos los "Fruit of the Loom Guys" juntos. A pesar de incluir cuatro discursos políticos anti-Trump sin pelos en la lengua, el concierto de Springsteen, de dos horas y cincuenta minutos, que hizo vibrar al público, con un repertorio principal de 22 canciones y un bis de cinco, será recordado con cariño por su música y por la buena sensación que transmitió.

Antes de comenzar con una explosiva versión del éxito número uno de Edwin Starr, "War", que no había tocado desde que George W. Bush lanzó la Operación Libertad Iraquí 23 años antes, Springsteen se adentró en un escenario a oscuras para ofrecer un concierto que equivalía a una charla informal junto a la chimenea.

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“La E Street Band está aquí esta noche para celebrar y defender nuestros ideales y valores estadounidenses que han sostenido a nuestro país durante 250 años. Estamos aquí para invocar el poder justo del arte, de la música, del rock 'n' roll en estos tiempos difíciles”, dijo Springsteen. “Así que esta noche, les pedimos a todos que se unan a nosotros para elegir la esperanza sobre el miedo, la democracia sobre el autoritarismo, el estado de derecho sobre la anarquía, la ética sobre la corrupción desenfrenada, la resistencia sobre la complacencia, la verdad sobre las mentiras, la unidad sobre la división y la paz sobre la guerra”.

Una versión brutal de "Born in the USA" no había sonado tan potente y poderosa en años, gracias a la feroz voz de Springsteen que borró cualquier rastro del brillo y la ostentación del rock de estadio original, devolviendo la canción a sus orígenes como grito de guerra, así como a los poco ortodoxos solos de guitarra de Tom Morello de Rage Against the Machine y a "Mighty" Max Weinberg tocando con toda su fuerza.

Tras la animada melodía inspirada en Dropkick Murphys, "Death to My Hometown", la poderosa fusión de Springsteen y Morello alcanzó su máxima capacidad de ataque nuclear con la versión de "Clampdown" de The Clash.

Con el apasionante grito de guerra "Sin retirada, nena. Sin rendición", Springsteen y sus hermanos de sangre animaron a los fieles a abrazar los sueños románticos de la juventud en sus mentes adultas y desilusionadas con la atemporal "No Surrender".

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Otro tema espectacular, "Darkness On The Edge Of Town", demostró la gran capacidad narrativa de Springsteen y su destreza vocal en su máxima expresión.

Tras “Darkness”, Springsteen adoptó un tono muy sombrío con sus comentarios políticos en la introducción de “Streets Of Minneapolis”, el único tema nuevo que se interpretaba en la gira y el catalizador de “The Land of Hope and Dreams American Tour”.

“El invierno pasado, las tropas federales sembraron muerte y terror en las calles de Minneapolis. Se equivocaron de ciudad”, dijo Springsteen. “La fuerza y la solidaridad del pueblo de Minnesota fueron una inspiración para todo el país. Apoyaron a sus vecinos incondicionalmente. Su fortaleza y su compromiso nos demostraron que esto sigue siendo Estados Unidos. Y las tácticas de la Gestapo de este presidente y esta administración no quedarán impunes”.

A pesar de todo el patriotismo mordaz y anti-Trump, la respuesta musical de Springsteen a los controvertidos asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes enmascarados del ICE es una pieza segura, compasiva, desafiante y convincente que comienza como una elegía fúnebre folk antes de estallar en un tema de rock a toda velocidad.

Springsteen animó el ambiente y finalmente le dio algo que hacer a Little Steven Van Zandt con "Two Hearts", un divertido dúo entre The Boss y su amigo músico más antiguo de Nueva Jersey, que de forma ingeniosa dio paso al clásico de Marvin Gaye y Kim Weston, "It Takes Two". A continuación, The Boss interpretó otra canción con la palabra "Heart", esta vez del tipo "Hungry Heart", antes de volver a un tono oscuro y pesado.

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Mientras que Springsteen se metió en la piel de un veterano de guerra desilusionado que escapó de un infierno (también conocido como Vietnam) solo para vivir otro como trabajador de un alto horno en "Youngstown", fue Nils Lofgren quien dejó a todos boquiabiertos con su infierno desenfrenado, lleno de giros corporales y quemazón de cejas, que desató en su guitarra.

Mucho antes de «Black Lives Matter», Springsteen lanzó la controvertida «American Skin (41 Shots)», su escalofriante respuesta al deterioro de las relaciones raciales, que, literalmente, llevó a la policía de Nueva York a darle la espalda a «El Jefe» en un acto de desafío. Inspirado por el asesinato a tiros del inmigrante africano desarmado Amadou Diallo a manos de la policía en 1999 en la ciudad de Nueva York, la tristeza y el dolor de Springsteen resonaron dolorosamente en una canción que parece más relevante que nunca.

Antes de interpretar una emotiva, conmovedora y con tintes gospel titulada "My City of Ruins", Springsteen se mostró más entusiasmado que nunca al hablar de cómo sentía que la administración Trump había "destruido la idea y la reputación estadounidenses en todo el mundo".

“A nuestros museos se les está ordenando que blanqueen la historia estadounidense, omitiendo cualquier hecho desagradable e incómodo, como la brutalidad de la esclavitud. ¿Quieren hablar de hipersensibilidad? Tenemos un presidente que no puede soportar la verdad”, espetó Springsteen. “Tenemos un presidente que quiere crear un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar y premiar a quienes atacaron nuestro capitolio, nuestra democracia y agredieron a nuestros policías el 6 de enero. Esto es una indignación estadounidense”.

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No te andes con rodeos, Bruce. ¿Qué piensas realmente?

En "The Ghost of Tom Joad", el fascinante comentario social de Springsteen sobre aquellos que no tienen "hogar, trabajo, paz ni descanso" se volvió más inmediato y urgente con el magistral trabajo de guitarra de Morello (interpretado en un instrumento destartalado con la inscripción "Armen a los sin techo" pintada en la parte delantera), combinado con la contundente batería de Weinberg, que transformó este tema en un campo de batalla sonoro.

En el tema que cerró el concierto, “Land of Hope and Dreams”, Springsteen se puso su gorra de revisor de tren y lideró una cabalgata de santos, pecadores, perdedores, ganadores, prostitutas y jugadores en una peregrinación a un lugar mejor; muy probablemente a su amada “Tierra Prometida”, pero ¿quién sabe? Podría tratarse simplemente de una excursión de jubilados a Mohegan Sun. En cualquier caso, fue un viaje que el público de Boston jamás olvidaría.

Tras una festiva interpretación de "American Land", Springsteen ofreció dos versiones espectaculares y pegadizas de dos himnos del rock atemporales: "Born to Run", que, a pesar de que sus fans más acérrimos la habían escuchado en directo cientos de veces, sonó absolutamente fabulosa; y la infalible "Dancing in the Dark", que sin duda encantará al público.

Cuando parecía que Springsteen no podía llegar más alto, The Boss presentó a la "E Street Band legendaria, que te deja sin aliento, te deja sin aliento, te sacude la tierra, te hace menear el trasero, te hace temblar la tierra, te hace amar, te hace tomar Viagra, hace historia" y rindió homenaje a la memoria y el legado del organista/acordeonista Danny Federici y del querido saxofonista Clarence Clemons, quienes fallecieron en 2008 y 2011, respectivamente, durante un gigantesco "Tenth Avenue Freeze-Out".

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Springsteen reservó su sermón más inspirador y conmovedor para la canción final, "Chimes of Freedom", una versión de otro famoso agitador estadounidense, Bob Dylan. "Estos son tiempos difíciles... Y saldremos adelante gracias al amor, la fe, la ira y la esperanza que hay en vuestro corazón y en vuestra alma, y a la creencia eterna de que vendrán días mejores", reflexionó Springsteen. "Lo más difícil para mí fue sentir la distancia entre tú y tu vecino, entre tú y tus conciudadanos. Esa distancia es dolorosa y puede oscurecer tu alma... Podemos discutir sobre estas cosas y aun así reconocer nuestra humanidad común, nuestra dignidad y nuestra unidad".

Springsteen aconsejó al público que hiciera, “como dijo el gran líder de los derechos civiles John Lewis: ‘Salgan y métanse en problemas, pero que sean justos’. Digan algo. Hagan algo. Den algo. Canten algo. Eso es lo que yo hago”.

Ya sea que estuviera predicando a los conversos o predicando a una pared, uno no puede evitar admirar que, al final de cada día de duro trabajo, Springsteen todavía encuentre alguna razón para creer.

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.