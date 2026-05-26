Noticias

Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown

El servicio eléctrico presentó interrupciones en dos zonas residenciales la mañana del martes 26 de mayo; la empresa responsable informó que el origen de la falla aún está bajo investigación y no ha detallado un tiempo estimado para la restauración

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tormentas y tornados EEUU | Dos muertes y severos daños materiales al sur del país

Miles de residentes en los barrios de Highlands y Germantown, en Louisville (Kentucky), se quedaron sin electricidad la mañana del martes 26 de mayo, de acuerdo con el mapa de cortes de energía de Louisville Gas and Electric (LG&E).

Casi 5,000 usuarios sin luz en Kentucky

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Green Bay podría rozar hoy récord de temperatura con una máxima prevista de 91 grados
1 mins

Green Bay podría rozar hoy récord de temperatura con una máxima prevista de 91 grados

Estados Unidos
Continúa la huelga de hambre en el centro de detención Delaney Hall, Nueva Jersey
2 mins

Continúa la huelga de hambre en el centro de detención Delaney Hall, Nueva Jersey

Estados Unidos
Autoridades confirman 1 muerto y 9 desaparecidos en la explosión de un tanque químico en Washington
3 mins
ÚLTIMA HORA

Autoridades confirman 1 muerto y 9 desaparecidos en la explosión de un tanque químico en Washington

Estados Unidos
El clima que azota el país: una mujer fallecida, un hombre desaparecido y el milagro de un bebé rescatado
2 mins

El clima que azota el país: una mujer fallecida, un hombre desaparecido y el milagro de un bebé rescatado

Estados Unidos
Donald Trump informa que todo se encuentra "perfecto" tras su chequeo médico semestral en el Centro Médico Walter Reed
1 mins

Donald Trump informa que todo se encuentra "perfecto" tras su chequeo médico semestral en el Centro Médico Walter Reed

Estados Unidos
Senador Andy Kim fue rociado con gas pimienta a las afueras del centro de detención Delaney Hall
5 mins

Senador Andy Kim fue rociado con gas pimienta a las afueras del centro de detención Delaney Hall

Estados Unidos
La Corte Suprema rechaza una demanda contra estados que dan licencias a indocumentados para manejar camiones
1 mins

La Corte Suprema rechaza una demanda contra estados que dan licencias a indocumentados para manejar camiones

Estados Unidos
El concierto de Bruce Springsteen en Boston se transforma en un acto político
8 mins

El concierto de Bruce Springsteen en Boston se transforma en un acto político

Estados Unidos
Mujer muere golpeada por una sombrilla durante fuertes vientos en un restaurante de Carolina del Sur
2 mins

Mujer muere golpeada por una sombrilla durante fuertes vientos en un restaurante de Carolina del Sur

Estados Unidos
¿En qué estados se podrá ver la luna azul el próximo 31 de mayo?
1 mins

¿En qué estados se podrá ver la luna azul el próximo 31 de mayo?

Estados Unidos

Según la información disponible hasta las 12:50 del mediodía, casi 5,000 clientes aparecían registrados como afectados por la interrupción del servicio eléctrico . La situación generó afectaciones en estas zonas residenciales, aunque no se han precisado más detalles sobre el alcance total del incidente.

Autoridades investigan la causa del apagón

Un portavoz de LG&E señaló que la causa del corte de energía se encuentra actualmente bajo investigación. Hasta el momento, no se han dado a conocer factores específicos que hayan provocado la falla en el suministro eléctrico ni un tiempo estimado para la restauración completa del servicio.

La empresa continúa monitoreando la situación mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes para determinar el origen del apagón.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy martes 26 de mayo Se prolongan tormentas e inundaciones al sur del país
Relacionados:
NoticiaselectricidadluzKentuckyÚltima horaEnergía EléctricaInvestigación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Tráiler: El precio de la fama
Jenni
Presencias
Quiero tu vida
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX