Noticias Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown El servicio eléctrico presentó interrupciones en dos zonas residenciales la mañana del martes 26 de mayo; la empresa responsable informó que el origen de la falla aún está bajo investigación y no ha detallado un tiempo estimado para la restauración

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Miles de residentes en los barrios de Highlands y Germantown, en Louisville (Kentucky), se quedaron sin electricidad la mañana del martes 26 de mayo, de acuerdo con el mapa de cortes de energía de Louisville Gas and Electric (LG&E).

Casi 5,000 usuarios sin luz en Kentucky

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Según la información disponible hasta las 12:50 del mediodía, casi 5,000 clientes aparecían registrados como afectados por la interrupción del servicio eléctrico . La situación generó afectaciones en estas zonas residenciales, aunque no se han precisado más detalles sobre el alcance total del incidente.

Autoridades investigan la causa del apagón

Un portavoz de LG&E señaló que la causa del corte de energía se encuentra actualmente bajo investigación. Hasta el momento, no se han dado a conocer factores específicos que hayan provocado la falla en el suministro eléctrico ni un tiempo estimado para la restauración completa del servicio.

La empresa continúa monitoreando la situación mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes para determinar el origen del apagón.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.