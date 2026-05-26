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Continúa la huelga de hambre en el centro de detención Delaney Hall, Nueva Jersey

La huelga comenzó el lunes 18 de mayo, luego de que meses atrás hicieran denuncias acerca de las condiciones insalubres del centro de detención. Al igual que negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas.

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Por:N+ Univision
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Video Caos en Delaney Hall: Huelga de hambre e intensos enfrentamientos por el centro de detención de Nueva Jersey

Este martes 26 de mayo, continúa la huelga de hambre de decenas de inmigrantes en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, después de que se registraron enfrentamientos continuos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La huelga comenzó el lunes 18 de mayo, luego de que meses atrás hicieran denuncias acerca de las condiciones insalubres en Delaney Hall. Al igual que negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas.

Video Estado Migratorio | ¿Qué pasa en el centro de ICE Delaney Hall en Newark? Entre huelgas y denuncias de maltratos

¿Qué es lo último que se sabe de la huelga de hambre este martes 26 de mayo?

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El lunes, la gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, fue al centro de detención, pero se le negó el acceso, por lo que remarcó que esa respuesta plantea “serias interrogantes” sobre lo que intentan ocultar a las personas.

La mandataria mencionó que continuará exigiendo el cierre de Delaney Hall y que también se opondrá a cualquier expansión de otro centro de detención como el que se tiene en la propuesta de Roxbury. El cual es un almacén en el que esperan albergar hasta a 1500 inmigrantes, pero por ahora están esperando la evaluación ambiental.

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Por otro lado, al senador Andy Kim sí se le permitió la entrada, pero aseguró que adentro y afuera es un caos.

Kim informó que en vez de que dialogaran con él acerca de lo que estaba ocurriendo. El ICE envió un vehículo blindado y agentes armados que solo hicieron que la tensión aumentara. Ya que los civiles fueron derribados y dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra ellos.

Disturbios afuera del centro de detención

De acuerdo con los videos publicados en las redes sociales, se observa la manera violenta en que los agentes del ICE, algunos cubiertos el rostro y otros solo con gafas, tratan a aquellos fotógrafos y manifestantes que intentan acercarse a las personas dentro de un círculo. Así, se puede ver cómo los agentes sacan a la fuerza del círculo a los civiles que se encontraban dentro de él, arrastrándolos agresivamente por el suelo.


El lunes, uno de los detenidos pudo comunicarse y denunció que la última vez que le dieron de comer tenía gusanos vivos y que la ducha estaba hirviendo. Asimismo, comentó que a varios se les ha negado la atención médica.

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