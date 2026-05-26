Noticias Senador Andy Kim fue rociado con gas pimienta a las afueras del centro de detención Delaney Hall Kim afirmó que el "caos que se manifiesta en las calles de Nueva Jersey" es el resultado de la "anarquía y la impunidad perpetuadas por la administración Trump"

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El senador estadounidense Andy Kim fue rociado con gas pimienta a las afueras del Centro de Detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey el lunes por la tarde.

El senador junior de Nueva Jersey visitó el centro el 25 de mayo para mostrar su apoyo a los detenidos que protestan por el trato recibido mediante una huelga de hambre que comenzó a finales de la semana pasada.

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El propio senador denunció el ataque en sus redes sociales, en el que contó que durante la concentración "ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas". Asegura que le dispararon gas pimienta y que es " más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país. Nuestro país merece que se rindan cuentas. Nuestro país merece un trato humano para cada persona aquí".

I saw chaos inside and outside of the ICE detention center Delaney Hall today. Detainees protesting the lack of due process, the disgusting food and poor treatment while their families and advocates stood outside calling for help. Instead of engaging with me and others about the… pic.twitter.com/5XSeZWzoky — Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) May 26, 2026

El senador de Nueva Jersey, Andy Kim, afirma que reina el caos en Delaney Hall

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Kim habló del “caos” en las instalaciones y de la “anarquía de la administración Trump” que ha provocado las condiciones tanto dentro como fuera del centro.

El senador explicó que, para poder entrar en el centro de detención, "llamó personalmente al secretario [del Departamento de Seguridad Nacional], Markwayne Mullin, para que interviniera".

Cuando salió del centro de detención, Kim dijo que se encontró con un "enfrentamiento" porque agentes federales armados habían traído un vehículo blindado y estaban trabajando para crear una barricada para mantener a los manifestantes alejados de la valla y las entradas de Delaney Hall.

Kim dijo que los manifestantes "se alinearon frente a ellos" y que él "trató de interponerse entre los agentes del ICE y la multitud para calmar la situación".

“Los agentes del ICE me dijeron que iban a abrirse paso entre la multitud con su vehículo y que querían sacar algunos coches de allí”, dijo Kim. “Intenté organizar una situación para que nadie saliera herido y no hubiera un enfrentamiento. Desafortunadamente, el ICE siguió adelante”.

Dijo que “inmediatamente vio cómo reducían a la gente y la tiraban al suelo” y que el ICE “empezó a abrirse paso con sus vehículos”.

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¿Cómo fue rociado con gas pimienta el senador de Nueva Jersey?

Kim dijo que volvió a correr para intentar interponerse entre los agentes del ICE y la multitud para evitar que la situación se agravara, cuando los agentes "empezaron a disparar con balas de pimienta y a usar gas pimienta".

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“Intenté hacer todo lo que pude, manteniéndome en medio, para mantener a la gente a salvo”, dijo.

Aunque varios de sus colegas del Congreso habían estado en Delaney Hall más temprano ese día y lo habían acompañado en visitas anteriores, no estaban presentes cuando ocurrió el enfrentamiento, dijo Kim.

Con los ojos y la garganta aún ardientes, Kim afirmó que el "caos que se manifiesta en las calles de Nueva Jersey" es el resultado de la "anarquía y la impunidad perpetuadas por la administración Trump y los republicanos en el Congreso".

Hizo hincapié en un proyecto de ley que actualmente se encuentra ante el Congreso y que proporcionaría "decenas de miles de millones de dólares" para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras continúa la guerra en Irán y persisten los problemas de asequibilidad en todo el país.

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A la gobernadora Mikie Sherrill se le negó el acceso a Delaney Hall

La gobernadora Mikie Sherrill intentó entrar en Delaney Hall a primera hora del lunes, pero se le denegó el acceso al recinto.

Christine Cuttita, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, calificó la visita de Sherrill como "nada más que una maniobra política en el Día de los Caídos, cuando las visitas están suspendidas debido a los disturbios ocurridos fuera del centro".

Kim ha visitado el centro varias veces y habló de los detenidos que conoció allí, entre ellos una joven de 18 años que quería volver con su familia y graduarse de la escuela secundaria, así como una mujer embarazada que no recibía la atención que necesitaba.

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El senador afirmó que las condiciones en el interior eran "inhumanas".

Los detenidos han pedido la liberación de las personas mayores, los jóvenes, los enfermos graves o los heridos.

La huelga se produjo tras las quejas de los detenidos, quienes alegaban negligencia médica, falta de aire acondicionado, escasez de alimentos y comidas en mal estado. El sábado 23 de mayo, defensores de los inmigrantes denunciaron que algunos detenidos que participaron en la huelga fueron objeto de represalias. Uno de ellos fue amenazado con aislamiento y, al menos a otros dos, se les redujo el tiempo de visita a tan solo 5 o 10 minutos, según los defensores.

¿Qué es Delaney Hall?

El centro Delaney Hall abrió sus puertas el 1 de mayo de 2025 como un centro privado de detención de inmigrantes con capacidad para 1.000 personas, en el marco de la agresiva campaña del gobierno de Trump para ampliar la capacidad de detención.

Los representantes Rob Menendez, LaMonica McIver, Nellie Pou, Analilia Mejia y Bonnie Watson Coleman han estado realizando visitas de supervisión para evaluar las supuestas condiciones.

McIver se enfrenta a cargos federales por agresión por supuestamente golpear a un agente federal de la ley durante un altercado ocurrido fuera de las instalaciones la primavera pasada.

Kim afirmó que la situación en su conjunto no se trata de él ni de su estado, sino que es "representativa de la anarquía que está ocurriendo en este preciso momento".

“Tenemos que asegurarnos de mantenernos enfocados en aquellos detenidos que merecen más y que ciertamente no merecen ser tratados de la manera en que lo están siendo, así como en las familias que simplemente intentan cuidar de sus seres queridos y seguir adelante”, dijo Kim.