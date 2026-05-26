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Clima en Estados Unidos hoy martes 26 de mayo: tormentas severas amenazan el centro del país

El NWS recomienda monitorear alertas meteorológicas locales, especialmente en regiones con riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas

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Por:Armando López Muñoz
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El clima en Estados Unidos para este martes 26 de mayo estará dominado por tormentas severas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, además de lluvias persistentes en parte de la costa este, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Un frente frío avanzará desde las Dakotas hacia el valle medio del Mississippi, generando condiciones favorables para tormentas eléctricas intensas en Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri y el sur de Minnesota. Meteorólogos advierten riesgo de granizo grande, ráfagas de viento superiores a 60 millas por hora y posibles tornados aislados durante la tarde y noche. Las mayores probabilidades de tiempo severo se concentrarán entre Omaha, Des Moines y Kansas City.

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Clima en Estados Unidos hoy martes 26 de mayo

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En Texas y Oklahoma continuará entrando humedad desde el Golfo de México, provocando lluvias y tormentas dispersas, especialmente en el norte y centro de Texas. Algunas zonas cercanas a Dallas-Fort Worth podrían registrar inundaciones repentinas debido a precipitaciones acumuladas en días recientes.

La costa este seguirá bajo un patrón inestable. Desde Georgia hasta Nueva Inglaterra se esperan lluvias intermitentes, cielos nublados y tormentas aisladas. Washington D.C., Filadelfia y Nueva York tendrán temperaturas frescas para la temporada, con máximas cercanas a los 68 grados Fahrenheit.

En Florida persistirá un ambiente cálido y húmedo, con tormentas vespertinas frecuentes en Orlando, Tampa y Miami. Mientras tanto, el oeste del país tendrá condiciones más estables. Phoenix alcanzará temperaturas cercanas a los 101 grados Fahrenheit y Las Vegas superará los 97 grados bajo cielos despejados.

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En California predominará el tiempo seco y soleado, aunque el noroeste del Pacífico recibirá lluvias ligeras y descenso de temperatura en Seattle y Portland por el ingreso de humedad del océano Pacífico.

El NWS recomienda monitorear alertas meteorológicas locales, especialmente en regiones con riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas

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