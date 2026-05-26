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La Corte Suprema rechaza una demanda contra estados que dan licencias a indocumentados para manejar camiones

El caso se deriva de un accidente ocurrido el año pasado en Florida en el que fallecieron tres personas. El conductor, Harjinder Singh , está acusado de realizar un giro en U ilegal que provocó el accidente. Singh, originario de la India, portaba una licencia de conducir comercial válida de California

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Por:N+ Univision
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Video Camionero es arrestado por choque en que murieron tres personas en Florida

El Tribunal Supremo rechazó este martes 26 de mayo el intento, con pocas probabilidades de éxito, de Florida de demandar a California y al estado de Washington por la emisión de licencias de conducir comerciales a camioneros que no hablan inglés y no están autorizados a estar en Estados Unidos.

El caso se deriva de un accidente ocurrido el año pasado en Florida en el que fallecieron tres personas. El conductor, Harjinder Singh, está acusado de realizar un giro en U ilegal que provocó el accidente. Singh, originario de la India, portaba una licencia de conducir comercial válida de California y anteriormente había obtenido una en el estado de Washington.

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Florida, gobernada por los republicanos, ha acusado a los estados del oeste, liderados por los demócratas, de desafiar abiertamente las leyes de inmigración y ha pedido a los jueces que dictaminen que los estados carecen de autoridad para expedir licencias de conducir comerciales a personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Video Video revela que chofer acusado de choque mortal en Florida sí entendía inglés

Por lo general, la Corte Suprema conoce de las apelaciones de las decisiones de los tribunales inferiores, pero a veces también acepta lo que se conoce como demandas originales, en las que los estados se demandan entre sí ante el tribunal más alto del país.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon de la orden del martes, como suelen hacer cuando el tribunal rechaza una demanda original, argumentando que el tribunal no tiene más remedio que escuchar esos casos.

Por otra parte, un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado una propuesta del gobierno de Trump para imponer nuevas restricciones que limitarían severamente qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales para manejar un camión semirremolque o un autobús.

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