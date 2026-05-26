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Green Bay podría rozar hoy récord de temperatura con una máxima prevista de 91 grados

El aumento de temperaturas marcará condiciones inusuales para esta época del año, mientras especialistas advierten sobre un patrón climático fuera de lo habitual que se mantendría durante varios días

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Por:N+ Univision
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Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: Ambiente 100% húmedo; el termómetro alcanzará 88 °F

Green Bay, en el estado de Wisconsin, se enfrenta a una jornada de calor inusual este martes 26 de mayo, con temperaturas que podrían acercarse a niveles récord para esta época del año. De acuerdo con el pronóstico, el termómetro alcanzaría los 91 grados Fahrenheit, muy cerca del máximo histórico de 92 grados registrado en 2018.

Calor fuera de lo común

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El meteorólogo Jason Alumbaugh, del Servicio Meteorológico Nacional local, señaló que estas condiciones son atípicas para finales de mayo. Aunque en la región suelen presentarse días cálidos durante este mes, el promedio habitual ronda los 71 grados Fahrenheit, lo que evidencia una diferencia significativa frente a los valores previstos.

El especialista destacó que este repunte térmico resulta notable no solo por su intensidad, sino también por su anticipación dentro de la temporada. Se espera que las temperaturas se mantengan por encima de lo normal durante gran parte de la semana, con registros que oscilarán entre los 70 y 80 grados en la zona.

Tormentas podrían acompañar el calor

Además de las altas temperaturas, el pronóstico contempla la posible formación de tormentas durante la noche. Estas podrían presentarse antes de las 11 p.m. en Green Bay y, en algunos casos, alcanzar características severas.

Entre los fenómenos asociados se encuentran la caída de granizo de gran tamaño, ráfagas de viento intensas y lluvias fuertes. Estas condiciones podrían impactar diversas áreas de la región, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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