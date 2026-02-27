Jeffrey Epstein Las claves ante el testimonio del expresidente Bill Clinton por el caso Epstein El expresidente Bill Clinton comparece este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder sobre su relación con Jeffrey Epstein.



Video Caso Epstein | Los Clinton forzados a testificar, la amenaza para estar ante el Comité de Supervisión

El expresidente Bill Clinton comparece este viernes en Nueva York ante los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Jeffrey Epstein, el antiguo amigo de Donald Trump que murió en la cárcel en 2019 mientras enfrentaba nuevos cargos por tráfico sexual.

Su comparecencia llega un día después de que su esposa, la exsenadora y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarara a puerta cerrada ante el mismo comité durante unas seis horas en las que aseguró no haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein y afirmó que no recuerda haberlo conocido personalmente.

PUBLICIDAD

La exprimera dama insistió en tachar su comparecencia de una maniobra de los republicanos para desviar la atención del presidente Donald Trump y afirmó que si el comité quisiera buscar la verdad, debería preguntar a Trump "bajo juramento" sobre las "decenas de miles de veces" que aparece mencionado en los archivos.



Pero este viernes el interrogado es el expresidente Clinton, quien aparece mencionado de forma destacada en los archivos Epstein divulgados recientemente por el Departamento de Justicia. Sin embargo, no ha sido acusado de ningún delito ni está bajo investigación formal. El propio Clinton ha insistido en que rompió relaciones con Epstein mucho antes de su condena en Florida en 2008.

1. Expresidente forzado a comparecer ante el Congreso: un hecho sin precedentes

La declaración de Bill Clinton marca un hito institucional: es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es obligado a testificar ante el Congreso. Esto porque no se trata de una comparecencia voluntaria, sino del resultado de citaciones formales emitidas por el Comité de Supervisión, controlado por los republicanos.

Durante meses, los Clinton resistieron públicamente el proceso, pero el presidente del comité, el republicano James Comer, amenazó con cargos por desacato si no cooperaban. Finalmente, la pareja accedió a declarar cuando quedó claro que la Cámara podía formalizar esa medida.

La sesión se realiza a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde reside el matrimonio. Ambos habían solicitado que las declaraciones fueran públicas y televisadas, pero el comité optó por mantenerlas privadas.

PUBLICIDAD

Bill Clinton ha criticado el formato, al que comparó con un “tribunal irregular”. Aun así, deberá responder bajo juramento a preguntas sobre su relación con Jeffrey Epstein.

2. Lo que dijo Hillary Clinton

La exsecretaria de Estado compareció durante más de seis horas ante el comité y sostuvo que no tuvo conocimiento de los abusos sexuales cometidos por Epstein. En su declaración inicial aseguró que no recuerda haberlo conocido y que nunca voló en su avión ni visitó su isla privada.

Al salir de la sesión, dijo que respondió repetidamente preguntas sobre si conocía a Epstein. “No sé cuántas veces tuve que decir que no conocía a Jeffrey Epstein”, afirmó ante la prensa.

Video Se filtra fotografía de Hillary Clinton al testificar sobre caso Epstein en Nueva York

Reconoció haber coincidido con Ghislaine Maxwell en eventos vinculados a la Fundación Clinton y explicó que la mujer, condenada a 20 años de prisión por sus delitos junto a Epstein, asistió a la boda de su hija Chelsea como invitada de otra persona. Insistió en que solo era una conocida.

También defendió que su esposo terminó cualquier vínculo con Epstein años antes de que se hicieran públicos sus delitos en 2008. Y acusó al comité de conducir una investigación parcial, al tiempo que pidió que Donald Trump sea interrogado bajo juramento.

3. Por qué el caso del expresidente es distinto

A diferencia de su esposa, Bill Clinton ha reconocido una relación con Epstein que está plenamente documentada. Admitió haber volado varias veces en su avión privado a comienzos de los años 2000 en viajes relacionados con labores humanitarias de la Fundación Clinton.

PUBLICIDAD

Los archivos divulgados por el Departamento de Justicia incluyen fotografías del expresidente. En una aparece en un avión junto a una mujer con el rostro oculto; en otra, en una piscina junto a Ghislaine Maxwell y otra persona cuyo rostro también fue censurado. Otra imagen lo muestra en un jacuzzi con una mujer cuya identidad no es visible.

Registros de visitantes señalan que Epstein acudió en varias ocasiones a la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton en los años 90. Tras dejar el cargo, ambos hicieron viajes internacionales vinculados con actividades filantrópicas.

Clinton no ha sido acusado de ningún delito. En los días previos insistió en que tenía un conocimiento limitado sobre Epstein y que desconocía cualquier abuso sexual. En sus memorias publicadas en 2024, escribió que desearía no haberlo conocido y que viajar en su avión “no valió los años de cuestionamientos posteriores”.

4. La batalla por incluir a Donald Trump

La comparecencia ha intensificado el debate sobre si el presidente Donald Trump debería ser citado también por el comité. Demócratas del panel, encabezados por Robert García, sostienen que el precedente de obligar a un expresidente a declarar debería aplicarse de la misma manera.

Video Caso Epstein: Demócratas denuncian ocultamiento de archivos con acusaciones de agresión contra Trump

Hillary Clinton pidió explícitamente que el comité interrogue a Trump bajo juramento sobre las menciones en los archivos del caso. García afirmó que estaban “exigiendo inmediatamente” que el presidente comparezca ante el comité.

Comer ha rechazado esa posibilidad, señalando que Trump ya ha respondido preguntas sobre Epstein ante la prensa. Trump, por su parte, ha dicho que le molesta que estén “yendo tras Bill Clinton”.

PUBLICIDAD

En paralelo, demócratas también han pedido que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparezca ante el comité por sus propios vínculos sociales con Epstein. Comer ha señalado que es “muy posible” que sea llamado a declarar.

5. El caso Epstein escala como una agria disputa partidista

Republicanos han dejado claro que planean un interrogatorio exhaustivo al expresidente. Comer afirmó que los Clinton no han respondido muchas preguntas sobre su conocimiento o posible involucramiento con Epstein y Maxwell, aunque añadió que “en este momento” nadie los acusa de haber cometido un delito.

Y sobre los cuestionamientos por haber obligado a los Clinton a comparecer, Comer afirmó que había sido una medida bipartidista, ya que la resolución para avanzar en el proceso por desacato si no colaboraban contó con el apoyo de algunos demócratas, reflejando divisiones internas dentro del partido.

El caso Epstein ha estado rodeado de teorías de conspiración durante años, especialmente tras su muerte en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual. Sectores republicanos han insistido en la necesidad de esclarecer la naturaleza de sus vínculos con figuras de la política, economía y academia.

Para los Clinton, veteranos de múltiples enfrentamientos políticos desde los años 90, esta semana abre otro capítulo en una larga trayectoria bajo escrutinio público, esta vez con un expresidente declarando ante el Congreso en una investigación que sigue dividiendo a Washington.

PUBLICIDAD

Con información de AP y AFP

Mira también: