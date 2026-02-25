Jeffrey Epstein Bill Gates, Larry Summers y un premio Nobel de Medicina: los últimos involucrados en el escándalo Epstein La divulgación de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos sigue teniendo repercusiones en figuras del mundo empresarial y político. Este miércoles el exsecretario del Tesoro Larry Summers anunció que renunció como profesor en Harvard mientras se revisa su relación con el fallecido Epstein. También se conoció que el multimillonario Bill Gates, fundador de Microsoft, reconoció haber tenido aventuras amorosas pero negó estar envuelto en los crímenes de Epstein.

La publicación de miles de documentos de los archivos del caso Jeffrey Epstein continúa provocando repercusiones entre figuras prominentes de la política, los negocios y el mundo académico.

Este miércoles se conoció que el milmillonario y filántropo Bill Gates reconoció haber mantenido aventuras amorosas, incluso cuando estaba aún casado, pero negó haber tenido participación en los crímenes sexuales de Jeffrey Epstein.

También se anunció que el exsecretario del Tesoro Larry Summers renunció como profesor en la Universidad de Harvard mientras la institución revisa los vínculos del economista con el fallecido Epstein.

Y también se hizo el anuncio oficial de que el premio Nobel de Medicina de 2004, Richard Axel, renunció como codirector del Instituto Zuckerman de Conducta, Cerebro y Mente de la Universidad de Columbia, tras llamar "un serio error de juicio" su pasada asociación con Epstein.

Gates: 'affairs' con dos mujeres rusas

Bill Gates, de 70 años de edad, admitió haber cometido un "gran error" al asociarse con Jeffrey Epstein, y expresó al personal de su fundación benéfica que mantuvo relaciones con dos mujeres rusas, aunque ha negado cualquier implicación en los delitos del financiero caído en desgracia.

En una reunión celebrada el martes con el personal de la Fundación Gates, cuya grabación fue revisada por The Wall Street Journal, Gates expresó su pesar por que su relación con Epstein hubiera afectado al trabajo de su organización filantrópica.

" Fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y también llevar a los ejecutivos de la Fundación Gates a las reuniones con Epstein, afirmó.

" Pido disculpas a las demás personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí".

En un borrador de correo electrónico incluido entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia, Epstein alegaba que Gates mantenía relaciones extramatrimoniales y escribía que su relación con Gates iba desde "ayudar a Bill a conseguir medicamentos para lidiar con las consecuencias de sus relaciones sexuales con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas".

Gates fue honesto sobre sus aventuras. " Tuve aventuras amorosas, una con una jugadora de bridge rusa que conocí en eventos de bridge y otra con una física nuclear rusa que conocí a través de actividades empresariales", afirmó.

Sin embargo, negó cualquier implicación con las víctimas de Epstein, quien murió en una celda de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

" No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", declaró Gates en la reunión con su personal.

El magnate tecnológico afirmó que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales de una menor. Dijo que su entonces esposa, Melinda, expresó su preocupación por Epstein en 2013, pero que él continuó la relación durante al menos un año más.

"Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo", dijo Gates al personal.

La Fundación Gates afirmó que Gates abordó el caso Epstein y otras cuestiones en su reunión pública bianual programada. "Bill habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus actos", afirmó en un comunicado a la AFP.

Larry Summers, el "compañero" de Epstein

Larry Summers, quien ha estado de baja desde noviembre como profesor en Harvard, y cuyo nombre apareció cientos de veces en los archivos de Epstein recientemente publicados, renunciará al final del año escolar, según un comunicado del vocero de Harvard, Jason Newton.

"Libre de responsabilidades formales, como presidente emérito y profesor jubilado, espero poder dedicarme en el futuro a la investigación, el análisis y el comentario de una serie de cuestiones económicas mundiales", afirmó Summers en un comunicado.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el mandato del expresidente Bill Clinton y, a partir de 2001, dirigió Harvard como rector durante cinco años.

Una serie de documentos publicados por el Gobierno arrojan nueva luz sobre la relación de Summers con Epstein, que se prolongó durante años e incluyó visitas mutuas a sus residencias de Massachusetts y Nueva York. Ambos intercambiaron correos electrónicos sobre temas que iban desde la política y la economía hasta las mujeres y el amor.

Summers, que lleva casado 20 años, consultó a Epstein sobre una relación con una mujer para la que fungía como tutor de economía, según correos electrónicos de 2018 y 2019. Epstein se describía a sí mismo como el "compañero" de Summers y le animaba a persistir.

En un correo electrónico de 2018, Summers dijo que la mujer nunca había sido su alumna, pero que "conocía a su padre desde hacía más de 20 años como funcionario económico chino".

"Tengo una vida muy buena con Lisa, los niños, etc.", dijo Summers en un correo electrónico de 2018, refiriéndose a su esposa. "Es fácil arriesgarla por algo que podría no materializarse en absoluto o que, si lo hace, podría resultar efímero".

En respuesta a revelaciones anteriores, Summers dijo el año pasado que tenía "grandes remordimientos" en su vida, y que su relación con Epstein fue un "grave error de juicio".

Richard Axel, un nobel entre las relaciones de Epstein

El doctor Richard Axel, un biólogo molecular que ganó el Premio Nobel en 2004, renunció como codirector del Instituto Zuckerman de Conducta, Cerebro y Mente.

" Mi relación pasada con Jeffrey Epstein fue un grave error de juicio, del que me arrepiento profundamente. Pido disculpas por haber traicionado la confianza de mis amigos, alumnos y colegas", dijo Axel.

La Universidad de Columbia dijo en un comunicado que " no ha encontrado pruebas" de que Axel haya "infringido alguna política de la Universidad ni la ley".

Sin embargo, dice la institución académica, Axel enfatizó que a la luz de esta asociación pasada y de las continuas repercusiones de la publicación de los expedientes del Departamento de Justicia, "consideraba apropiado renunciar a su cargo de codirector".

Axel y su esposa, Cornelia Bargmann, fueron invitados en repetidas ocasiones a la isla privada de Epstein en 2011, según el Columbia Spectator, diario de la universidad neoyorquina. El mismo rotativo informa que, según Columbia, el matrimonio nunca visitó la isla.

Además, el científico y Epstein mantuvieron comunicación por correo durante largo tiempo en la década de 2010.

Columbia asegura que "está de acuerdo con esta decisión, al tiempo que reconoce sus extraordinarias contribuciones" durante sus 53 años como profesor en la universidad.

Otras renuncias por el escándalo Epstein

El terremoto causado por las extensas relaciones de Jeffrey Epstein abarca muchos ámbitos, dentro y fuera de EEUU.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, enfrenta pedidos de destitución tras la filtración de documentos que mencionan planes de reuniones y visitas a la isla privada de Jeffrey Epstein. Aunque el Departamento de Comercio califica las interacciones como "limitadas", las revelaciones empañan al círculo cercano del presidente.

El director de la cadena de hoteles Hyatt, Thomas Pritzker, renunció a su cargo al revelarse que mantenía reuniones frecuentes con Epstein, incluso después de que el delincuente sexual fuera condenado en 2008. El empresario estadounidense, de 75 años, expresó un profundo pesar por su asociación con Epstein y Ghislaine Maxwell.

En Gran Bretaña, el jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, Morgan McSweeney, dejó su cargo tras reconocer que aconsejó al líder laborista nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a los señalamientos por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Mendelson, a su vez, fue detenido por la policía de Londres bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, por supuestamente haber filtrado información oficial sensible a Jeffrey Epstein. Posteriormente, fue liberado bajo fianza.