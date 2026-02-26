Jeffrey Epstein Puntos clave de la comparecencia de Hillary Clinton en la Cámara por investigación del caso Epstein La comparecencia de la exsecretaria de Estado marca el inicio de dos días de interrogatorios que incluirán a su marido, el expresidente Bill Clinton.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparece este jueves 26 de febrero de 2026 a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del órgano sobre Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

La también exsenadora debe ofrecer su testimonio desde Chappaqua, Nueva York, localidad donde reside junto a su marido, el expresidente Bill Clinton, y marca el inicio de dos días de interrogatorios que incluirán a ambos. Según la agencia de noticias AP, será la primera vez que un expresidente es obligado a testificar ante el Congreso.

El comité, controlado por los republicanos y presidido por James Comer, había emitido citaciones formales. Los Clinton inicialmente se resistieron, pero aceptaron comparecer después de que se amenazara con declararles en desacato al Congreso.

Ambos habían pedido que sus declaraciones fueran públicas, pero el panel insistió en realizarlas a puerta cerrada. Bill Clinton calificó el procedimiento como “puro politiqueo”.

Demócratas acusan a Comer de buscar atacar a adversarios de Trump

Demócratas sostienen que la investigación está siendo utilizada para atacar a adversarios del presidente Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein en el pasado pero no ha sido citado a declarar porque, según ha dicho Comer, ya es cuestionado sobre el asunto por los periodistas.

Tanto Trump como Bill Clinton aparecen en documentos oficiales divulgados recientemente sobre el caso. Ambos han afirmado que cortaron vínculos con Epstein antes de su declaración de culpabilidad en Florida en 2008. La mera mención en esos archivos no implica la comisión de delitos.

Hillary Clinton, de 78 años, dijo a la BBC que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar”. Señaló que coincidió con Maxwell en algunas ocasiones y que no recuerda haber tenido encuentros significativos con Epstein.

También afirmó que su esposo viajó en el avión del financiero a comienzos de los años 2000 en actividades humanitarias vinculadas a la Fundación Clinton, aunque —según él— nunca visitó la infame isla privada de Epstein en el Caribe.

Maxwell, de 64 años, cumple una condena de 20 años por tráfico sexual y es la única persona sentenciada en relación con el caso. Compareció por videoconferencia ante el comité este mes, pero se negó a responder preguntas invocando la Quinta Enmienda de la Constitución. Su abogado ha dicho que estaría dispuesta a hablar públicamente si recibiera clemencia presidencial.

La investigación también busca esclarecer por qué el Departamento de Justicia no presentó más cargos tras el acuerdo judicial de 2008. El caso ha generado repercusiones políticas en Estados Unidos y en el extranjero, mientras legisladores de ambos partidos afirman que es necesario escuchar a todos los involucrados.

Con información de AP y AFP.

