Noticias

Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés

El tabloide británico The Sun asegura que documentos del caso Epstein publicados con alusiones a Andrew Mountbatten-Windsor han sido censurados en semanas recientes.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video El Rey Carlos III colaborará con autoridades británicas en la investigación contra su hermano, el expríncipe Andrés

Decenas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein que mencionaban al anteriormente conocido como príncipe Andrés parecen haber sido modificados recientemente para eliminar referencias directas al hermano del rey Carlos III de Inglaterra, según reveló The Sun.

El tabloide británico asegura que semanas después de haber encontrado unas 3.5 millones de referencias al que fuera duque de York en correspondencia electrónica con Epstein publicada por el Departamento de Justicia, los archivos han sido censurados y solo han podido volver a ser rastreados con capturas de pantalla.

PUBLICIDAD

Entre los materiales señalados figura, según el diario, un correo entre Epstein y una mujer rusa identificada como Irina que menciona un supuesto encuentro con Andrés en agosto de 2010. También se citan mensajes en los que Epstein describía mujeres y trataba sobre organizar visitas al Reino Unido.

Más sobre Noticias

¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts
1 mins

¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts

Estados Unidos
Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?
3 mins

Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?

Estados Unidos
Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años
3 mins

Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años

Estados Unidos
Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador en medio de ola de violencia y estado de excepción
1 mins

Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador en medio de ola de violencia y estado de excepción

Estados Unidos
Día de los Presidentes 2026: ¿Cierran bancos o supermercados este lunes 16 de Febrero?
2 mins

Día de los Presidentes 2026: ¿Cierran bancos o supermercados este lunes 16 de Febrero?

Estados Unidos
Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre
2 mins

Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos
2 mins

Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos

Estados Unidos
IRS 2026: Consecuencias de no presentar tu declaración anual de impuestos antes del 15 de abril
2 mins

IRS 2026: Consecuencias de no presentar tu declaración anual de impuestos antes del 15 de abril

Estados Unidos
Zar fronterizo de Trump mantiene contingente reducido en Minnesota tras retirada masiva de agentes de inmigración
2 mins

Zar fronterizo de Trump mantiene contingente reducido en Minnesota tras retirada masiva de agentes de inmigración

Estados Unidos
Retiran 20,000 paquetes de mantequilla de maní de tiendas por posible riesgo a la salud
1 mins

Retiran 20,000 paquetes de mantequilla de maní de tiendas por posible riesgo a la salud

Estados Unidos

No está claro quién ordenó las supuestas ediciones posteriores ni si se produjeron tras una queja formal del príncipe o de su equipo legal. Andrés ha negado reiteradamente cualquier conducta indebida.

Las sobrevivientes de Epstein critican que se proteja a los agresores

Sobrevivientes del caso Epstein y familiares de denunciantes criticaron los presuntos cambios. Jess Michaels, identificada como víctima de la red de trata de mujeres, lo llamó “un encubrimiento del encubrimiento del crimen”. Por su parte, Sky Roberts —hermano de Virginia Giuffre, una de las más prominentes víctimas y quien acusó al príncipe de agresión sexual antes de quitarse la vida— es citado por The Sun cuestionando que algunos nombres estén ocultos mientras los de las víctimas permanecen visibles.

El congresista demócrata Jamie Raskin, quien por tiempo limitado ha tenido acceso a documentos sin editar, ha dicho que ha visto nombres eliminados por razones que calificó de “misteriosas” o difíciles de explicar.

Las revelaciones también han intensificado la presión sobre las autoridades británicas. El exprimer ministro Gordon Brown ha pedido una investigación completa, afirmando que existe evidencia creciente de posible complicidad de personas en el Reino Unido en redes de tráfico vinculadas a Epstein.

PUBLICIDAD

La policía británica confirmó que está evaluando información y colaborando con autoridades estadounidenses para determinar si procede una investigación formal.

El caso Epstein sigue generando repercusiones internacionales años después de la muerte del financiero, mientras persisten cuestionamientos sobre la transparencia de los registros judiciales y la responsabilidad de figuras influyentes que tuvieron contacto con él.

Relacionados:
NoticiasJeffrey EpsteinPríncipe Andrés

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX