Noticias Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés El tabloide británico The Sun asegura que documentos del caso Epstein publicados con alusiones a Andrew Mountbatten-Windsor han sido censurados en semanas recientes.

Video El Rey Carlos III colaborará con autoridades británicas en la investigación contra su hermano, el expríncipe Andrés

Decenas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein que mencionaban al anteriormente conocido como príncipe Andrés parecen haber sido modificados recientemente para eliminar referencias directas al hermano del rey Carlos III de Inglaterra, según reveló The Sun.

El tabloide británico asegura que semanas después de haber encontrado unas 3.5 millones de referencias al que fuera duque de York en correspondencia electrónica con Epstein publicada por el Departamento de Justicia, los archivos han sido censurados y solo han podido volver a ser rastreados con capturas de pantalla.

Entre los materiales señalados figura, según el diario, un correo entre Epstein y una mujer rusa identificada como Irina que menciona un supuesto encuentro con Andrés en agosto de 2010. También se citan mensajes en los que Epstein describía mujeres y trataba sobre organizar visitas al Reino Unido.

No está claro quién ordenó las supuestas ediciones posteriores ni si se produjeron tras una queja formal del príncipe o de su equipo legal. Andrés ha negado reiteradamente cualquier conducta indebida.

Las sobrevivientes de Epstein critican que se proteja a los agresores

Sobrevivientes del caso Epstein y familiares de denunciantes criticaron los presuntos cambios. Jess Michaels, identificada como víctima de la red de trata de mujeres, lo llamó “un encubrimiento del encubrimiento del crimen”. Por su parte, Sky Roberts —hermano de Virginia Giuffre, una de las más prominentes víctimas y quien acusó al príncipe de agresión sexual antes de quitarse la vida— es citado por The Sun cuestionando que algunos nombres estén ocultos mientras los de las víctimas permanecen visibles.

El congresista demócrata Jamie Raskin, quien por tiempo limitado ha tenido acceso a documentos sin editar, ha dicho que ha visto nombres eliminados por razones que calificó de “misteriosas” o difíciles de explicar.

Las revelaciones también han intensificado la presión sobre las autoridades británicas. El exprimer ministro Gordon Brown ha pedido una investigación completa, afirmando que existe evidencia creciente de posible complicidad de personas en el Reino Unido en redes de tráfico vinculadas a Epstein.

La policía británica confirmó que está evaluando información y colaborando con autoridades estadounidenses para determinar si procede una investigación formal.