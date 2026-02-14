Noticias Cómo Jeffrey Epstein aprovechó el prestigio del Nobel de la Paz para ampliar su red de élite global A continuación te contamos cuál fue la relación entre el exjefe del comité del Premio Nobel de la Paz y Jeffrey Epstein.

Video Escándalo en el gabinete de Trump: Piden renuncia de Secretario por vínculos con Jeffrey Epstein

El poder de Jeffrey Epstein no recae solamente en cuánto era su fortuna, sino en con quiénes se codeaba en la élite, ya que tenía contactos con Richard Branson, Larry Summers, Bill Gates, Steve Bannon, Donald Trump y hasta con el exjefe del comité del Premio Nobel de la Paz.

A continuación te contamos cuál fue la relación entre el exjefe del comité del Premio Nobel de la Paz y Jeffrey Epstein.

PUBLICIDAD

¿Cómo se relaciona Epstein con los premios Nobel?

Todo esto se debe a Thorbjørn Jagland, quien estaba en el Comité Noruego del Nobel en el año 2009 y 2015, años en los cuales ganó el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama. Aparece en los archivos de Epstein en incontables ocasiones.

Por eso mismo, Thorbjørn ha sido acusado de “corrupción agravada” después de la publicación de los documentos de Jeffrey. Hasta el momento ha negado los cargos y fue interrogado el jueves 12 de febrero. Sin embargo, un hecho que es seguro es que Jeffrey Epstein recibió a Jagland en sus propiedades en Nueva York y París en los años 2010.

Video Víctimas de Epstein, decepcionadas tras publicación de documentos que vinculan a figuras de élite

Interés de Donald Trump por el Nobel de la Paz

En septiembre del año 2018, Jeffrey Epstein mantuvo una conversación con Steve Bannon, el cual era en ese entonces estratega jefe de la Casa Blanca, y expresó que el presidente Donald Trump tenía interés por el Premio Nobel de la Paz y que le “explotaría la cabeza” si sabía que Epstein era amigo de la persona que se encarga de decidir a quién le dan ese galardón.

En el año 2013, entre elogios y conversación, Epstein le comentó a Richard Branson que se quedaría con Thorbjørn en septiembre y le dijo que, si se encontraba en ese lugar, quizás le podría parecer interesante.

Asimismo, en el año 2012, Epstein le escribió al exsecretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard Larry Summers, mencionándole que el jefe del Premio Nobel de la Paz se quedaría con él, por si les interesaba.

PUBLICIDAD

También habló de Jagland con el ex primer ministro noruego y exjefe del Consejo de Europa, refiriéndose a él como alguien no muy listo, pero que tenía una visión única.

Ya en el año 2014, le escribió a Bill Gates diciendo que Jagland había sido reelegido como jefe del Consejo de Europa. Lo calificaron como algo bueno y supusieron que el puesto del Comité del Premio Nobel de la Paz quedaba en el aire.