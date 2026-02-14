Noticias ¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado A continuación te contamos de este video, el minuto perdido del mismo y qué mención tiene el presidente Donald Trump en este acontecimiento.

Video Caso Epstein sacude al Reino Unido: Exigen que el príncipe Andrés declare ante el Congreso de EEUU

De acuerdo con documentos publicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un video en la noche en que Epstein fue encontrado muerto, revela una figura borrosa de color naranja que subía las escaleras donde estaba el millonario.

Este acontecimiento vuelve a reavivar las teorías que dicen que realmente Epstein no se suicidó. A continuación te contamos de este video, el minuto perdido del mismo y qué mención tiene el presidente Donald Trump en este acontecimiento.

Mancha naranja en la cámara

Cabe señalar que, antes de que muriera Jeffrey Epstein, tenía un juicio en el que lo acusaban de tráfico de menores en el año 2019. A su vez tenía muchas influencias con personas poderosas a las que muchas veces amenazó con delatar.

La ropa de los reclusos ese día era de color naranja, pero algo que no va acorde es que a la hora en la que se ve la figura de ese color en el video, estos deberían haber estado ya encerrados.

El 23 de julio del 2029, después de que le negaron la libertad bajo fianza, lo vigilaron por “riesgo de suicidio”, al encontrarlo tirado en su reja con una soga de tela naranja en el cuello. Pero Epstein señaló que no fue un intento de suicidio, sino que su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, intentó matarlo.

Rumores de Trump

Nicholas Tartaglione, que es un expolicía que tiene 4 cargos de asesinato. Alegó que después de una solicitud de indulto fue puesto en la celda de Epstein por órdenes del presidente Donald Trump por ser muy violento. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado que ocurriera eso.

Video Departamento de Justicia publica nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein

El minuto perdido

En las 11 horas de grabación falta un minuto, esto ha alimentado las teorías conspiranoicas de que ese fue el momento en que pudieron matarlo. No obstante, la fiscal general Pam Bondi declaró que el sistema de grabación se reinicia todas las noches y que esto daba como resultado un minuto perdido de las 24 horas, pero en los archivos se revela que los oficiales siempre han tenido el video completo.

De acuerdo con el FBI, el 24 de julio Epstein tuvo una cita con un psicólogo penitenciario, el cual afirma que no tenía ningún interés en suicidarse y que quería volver a vivirla.

Persona vestida de naranja

Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran una forma naranja en las escaleras, siempre han declarado que son los guardias; sin embargo, el FBI, de acuerdo con los nuevos archivos que salieron, menciona que probablemente podría ser un recluso escoltado.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia no está de acuerdo con la versión del FBI, y señalan que era un funcionario de prisión que tenía ropa de cama de color naranja.