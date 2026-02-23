Jeffrey Epstein ¿Quién es Peter Mandelson y por qué se le relaciona con Jeffrey Epstein? Esto es lo que sabemos sobre Mandelson, el polémico político británico relacionado al caso Epstein.

Luego de que la policía de Londres arrestara a Peter Mandelson exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, debido a una investigación por mala conducta por sus vínculos con Jeffrey Epstein, en N+ Univision te decimos quién es.

Aunque las autoridades no identificaron a Mandelson, debido a sus reglas de preservar el anonimato de los acusados, se dijo que el sospechoso del caso ya había sido señalado previamente como exdiplomático de 72 años.

Cabe aclarar que Mandelson no enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.

¿Cómo fue la carrera de Peter Mandelson antes del caso Epstein?

En la década de 1990, Mandelson fue clave para el éxito electoral del Partido Laborista cuando Tony Blair era primer ministro.

Pero en 2025 fue investigado después de que políticos estadounidenses publicaran documentos, entre ellos una carta en la que llamaba a Epstein "mi mejor amigo", lo que provocó su destitución como enviado británico en Washington.

Mandelson también tuvo una trayectoria política llena de polémica en Inglaterra pues en 1998, dimitió como ministro de Comercio por un préstamo que recibió de otro ministro para comprar una casa, por un presunto conflicto de interés.

En 2001 también dimitió cuando se vio obligado a abandonar el cargo por su presunta implicación en un escándalo de pasaportes que involucraba a un multimillonario de la India. Aunque lo exoneraron de haber actuado de forma indebida.

Actualmente, Mandelson, excomisario de Comercio de la Unión Europea, se encuentra de baja como miembro de la Cámara Alta del Parlamento británico.

La relación de Peter Mandelson con el caso Epstein

Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 luego que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena del financista en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Luego que surgieron más detalles en documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la policía abrió una investigación penal.

De acuerdo con los archivos de Epstein, Mandelson reveló información gubernamental sensible —y potencialmente capaz de mover los mercados— al empresario acusado de delitos sexuales en 2009, cuando Mandelson era miembro del gobierno.

Ante ello, agentes registraron las dos viviendas de Mandelson en Londres y en el oeste de Inglaterra.

La decisión de nombrar a Mandelson casi le cuesta el cargo a Keir Starmer, actual primer ministro británico, al cuestionarlo por respaldar a alguien con su carrera cuestionada.

Aunque Starmer reconoció que cometió un error y pidió disculpas a las víctimas de Epstein, aún surgen cuestionamientos ante su posición sobre el caso.