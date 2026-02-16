Noticias

Thomas Pritzker dimite como presidente de hoteles Hyatt por vínculos con Jeffrey Epstein

Pritzker calificó su relación con Epstein como un "terrible error de juicio" y afirmó que su renuncia busca proteger la reputación de la cadena hotelera.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video “Se entregaron todos los archivos de Epstein”:Bondi; DOJ admite retención de otros documentos

El magnate Thomas J. Pritzker, de 75 años, hizo oficial este lunes 16 de febrero su salida como presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt.

Tras más de dos décadas al frente de la compañía, el ejecutivo confirmó que no buscará la reelección en la junta directiva, una decisión motivada por la reciente desclasificación de documentos que lo vinculan con el financiero Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Aunque en su carta oficial a la junta menciona motivos personales y una reestructuración familiar, en su comunicado público reconoció que lamenta profundamente no haberse distanciado antes de la pareja.

Aunque en su carta oficial a la junta menciona motivos personales y una reestructuración familiar, en su comunicado público reconoció que lamenta profundamente no haberse distanciado antes de la pareja.

¿Quién ocupará el cargo que deja vacante Pritzker?

“El liderazgo de Tom ha sido fundamental para definir la estrategia y el crecimiento a largo plazo de Hyatt, y le agradecemos su servicio y dedicación a Hyatt”, declaró Richard Tuttle, presidente del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la firma.

Su cargo será ocupado por Mark Hoplamazian, quien ya se desempeña como consejero delegado de la firma.

Video Caso Epstein alcanza al sistema escolar: ¿Es cierto que una empresa de fotos estudiantiles está vinculada?
