Jeffrey Epstein ¿Cuándo acude Bill Clinton a testificar ante el Congreso por el caso Epstein? El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsenadora Hillary Clinton, aceptaron testificar ante el Comité de Supervisión del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, luego de que la publicación de miles de documentos relacionados con el caso muestran al exmandatario compartiendo con Epstein.

Video Caso Epstein | Los Clinton forzados a testificar, la amenaza para estar ante el Comité de Supervisión

Está previsto que este viernes el expresidente Bill Clinton se presente ante el Comité de Supervisión del Congreso para dar su testimonio frente a las interrogantes de los legisladores sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en otro capítulo más de la batalla política entre demócratas y republicanos por exponer ante el escrutinio público los vínculos de políticos y otras figuras con el financista.

Será la primera vez que un expresidente sea forzado a testificar ante el Congreso. El Comité aprobó una propuesta, con votos republicanos y demócratas, para llamar a comparecer a Bill y Hillary Clinton.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump y Bill Clinton, ambos de 79 años, aparecen de manera destacada en los documentos gubernamentales relacionados con Epstein recientemente publicados, pero afirmaron que rompieron toda relación con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

El mero hecho de aparecer mencionados en los archivos no es prueba de haber cometido un delito.

Bill Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein varias veces a principios de la década de 2000 para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, pero ha afirmado que nunca visitó la isla privada de Epstein en el Caribe.

Los Clinton solicitaron que sus declaraciones fueran públicas, pero la comisión insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una medida que Bill Clinton denunció como similar a un "tribunal irregular".

Las declaraciones se están llevando a cabo en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton.

Hillary Clinton pide que interroguen a Donald Trump

La presentación del exmandatario ante los congresistas ocurrirá un día después de que lo hizo su esposa Hillary Clinton, de nuevo en la diana de los ataques republicanos, tras haber competido en las elecciones presidenciales contra Donald Trump en 2016 y haber sido secretaria de Estado entre 2009 y 2013, durante el primer mandato de Barack Obama.

La excandidata afirmó al comité del Congreso este jueves que no tiene información sobre los crímenes de Epstein, que no recuerda haberlo conocido y que nunca visitó su isla privada o voló en su avión. En cambio, Clinton acusó al panel de tratar de "proteger a un funcionario del gobierno", en alusión al presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

El representante republicano James Comer, quien preside el comité, dijo que "el objetivo de toda la investigación es tratar de comprender muchas cosas sobre Epstein".

Clinton desafió al panel diciendo que "si este comité se toma en serio el descubrimiento de la verdad sobre los delitos de tráfico de personas cometidos por Epstein... le preguntaría (a Trump) directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein".

El principal demócrata del comité, Robert García, también pidió a Trump que testificara "para responder a las preguntas que se están haciendo en todo el país los supervivientes".

"Eso debería ocurrir de inmediato", afirmó más tarde.

Mira también: