estados unidos Bill Clinton exige que su audiencia sobre el caso Epstein sea pública: 'Dejemos de jugar' El expresidente Bill Clinton exigió este viernes que se haga una audiencia pública en relación a su comparecencia sobre el caso de Jeffrey Epstein, ante la Cámara de Representantes, acusando que los republicanos buscan hacer política con el caso.

Video Caso Epstein: Nuevos documentos revelan lazos con el exdirector de la CIA y citan a los Clinton

El expresidente Bill Clinton exigió este viernes que se haga una audiencia pública en relación a su comparecencia sobre el caso de Jeffrey Epstein, al acusar que el Partido Republicano busca hacer política con el caso.

Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente. Bill Clinton, expresidente de EEUU



Clinton sostuvo que en todo momento ha mostrado su apoyo a que se hiciera la publicación completa de los archivos de Epstein, además de acceder a comparecer en persona ante el comité.

Sin embargo, acusó que ello no ha sido "suficiente para los republicanos" del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

A través de su cuenta personal en X, el demócrata señaló que el presidente del Comité de Supervición, Jame Comer, ha dicho que quiere cámaras en la comparecencia pero solo a puerta cerrada.

En ese sentido, Bill Clinton cuestionó "¿quién se beneficia de este acuerdo?", pues indicó que no son las víctimas de Jeffrey Epstein, que son las que merecen justicia, y tampoco el público, que "merece verdad".

Por ello dijo que el acuerdo "solo sirve a intereses partidistas. Esto no es investigación, es pura politica".

Comparecencia en caso Epstein

Bill Clinton ha manifestado su disposición a comparecer ante las autoridades si así se le requiere en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso del financiero Jeffrey Epstein, acusado de una extensa red de tráfico sexual de menores.

Sin embargo, a través de portavoces y comunicados previos, ha negado reiteradamente cualquier implicación en actividades ilícitas y ha asegurado que está dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Su nombre ha aparecido en distintos momentos vinculado al caso Epstein, principalmente por registros de vuelos y contactos sociales ocurridos a principios de la década de 2000, cuando Epstein mantenía relaciones con figuras influyentes del ámbito político, económico y social, incluido el actual presidente Donald Trump.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia judicial que implique directamente al exmandatario demócrata en los delitos cometidos por Epstein.

Este caso se produce en un contexto de creciente presión pública para que se esclarezcan las posibles responsabilidades de personalidades influyentes que tuvieron relación con el financiero, a raiz de la publicación de documentos judiciales y demandas civiles.

El caso Epstein sigue teniendo profundas implicaciones para Estados Unidos, ya que ha afectado tanto a figuras del Partido Demócrata como del Partido Republicano, que actualmente domina en la Casa Blanca y en las Cámaras estadounidenses.

