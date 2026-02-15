Noticias

Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas

Te contamos quiénes son las personas que aparecen en la lista de la fiscal

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Epstein: Abogados de las víctimas exigen eliminar millones de documentos; esta es la razón

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que se publicaron todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Al igual que dio a conocer una lista con los nombres de 300 políticos y personas de alto rango, a continuación te contamos quiénes fueron mencionados.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Pam Bondi?

Más sobre Noticias

Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni
1 mins

Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni

Estados Unidos
Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza
2 mins

Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza

Estados Unidos
Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE
2 mins

Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE

Estados Unidos
Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump
1 mins

Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima
3 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

Estados Unidos
El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo
4 mins

El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo

Estados Unidos
Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua
3 mins

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua

Estados Unidos
Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados
6 mins

Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados

Estados Unidos
Volodimir Zelenski llama a Vladimir Putin “esclavo de la guerra” en la Conferencia de Seguridad de Múnich
3 mins

Volodimir Zelenski llama a Vladimir Putin “esclavo de la guerra” en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Estados Unidos
Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy
2 mins

Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy

Estados Unidos

La fiscal general Pam Bondi publicó una lista de los cuales han sido nombrados en los archivos Epstein y le mencionó al Congreso que todos los documentos que poseía el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han hecho públicos.

Sin embargo, tanto el fiscal general adjunto Todd Blanche como Pam Bondi han reconocido que aún conservan material privilegiado.

¿Cuáles son los nombres que se encuentran en esa lista?

Algunos de los 300 nombres mencionados en los archivos Epstein son: Papa Juan Pablo II, Mark Zuckerberg, Príncipe Harry, Woody Allen, Robert De Niro, Kamala Harris, Bill Gates, Bono, Beyoncé, etc.

Algunas de las cosas que se publicaron del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron registros, documentos, material de investigación y comunicaciones.

¿Epstein y premios Nobel?

El poder de Epstein se debe en gran parte a su amplio círculo en la élite, que llegó a niveles de los premios Nobel, en donde, de acuerdo a los documentos, Epstein era amigo de Thorbjørn Jagland, quien estaba en el Comité Noruego del Nobel en el año 2009 y 2015, años en los cuales ganó el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Esto se da por algunos correos en donde se le hace mención a Jagland, tal es el caso de la conversación que tuvo Epstein con Steve Bannon, el cual expresó que el presidente Donald Trump tenía interés por el Premio Nobel de la Paz y que le “explotaría la cabeza” si sabía que Epstein era amigo de la persona que se encarga de decidir a quién le dan ese galardón.

ALM

Relacionados:
NoticiasJeffrey Epstein

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX