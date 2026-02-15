Noticias Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas Te contamos quiénes son las personas que aparecen en la lista de la fiscal

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que se publicaron todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Al igual que dio a conocer una lista con los nombres de 300 políticos y personas de alto rango, a continuación te contamos quiénes fueron mencionados.

¿Qué dijo Pam Bondi?

La fiscal general Pam Bondi publicó una lista de los cuales han sido nombrados en los archivos Epstein y le mencionó al Congreso que todos los documentos que poseía el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han hecho públicos.

Sin embargo, tanto el fiscal general adjunto Todd Blanche como Pam Bondi han reconocido que aún conservan material privilegiado.

¿Cuáles son los nombres que se encuentran en esa lista?

Algunos de los 300 nombres mencionados en los archivos Epstein son: Papa Juan Pablo II, Mark Zuckerberg, Príncipe Harry, Woody Allen, Robert De Niro, Kamala Harris, Bill Gates, Bono, Beyoncé, etc.

Algunas de las cosas que se publicaron del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron registros, documentos, material de investigación y comunicaciones.

¿Epstein y premios Nobel?

El poder de Epstein se debe en gran parte a su amplio círculo en la élite, que llegó a niveles de los premios Nobel, en donde, de acuerdo a los documentos, Epstein era amigo de Thorbjørn Jagland, quien estaba en el Comité Noruego del Nobel en el año 2009 y 2015, años en los cuales ganó el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Esto se da por algunos correos en donde se le hace mención a Jagland, tal es el caso de la conversación que tuvo Epstein con Steve Bannon, el cual expresó que el presidente Donald Trump tenía interés por el Premio Nobel de la Paz y que le “explotaría la cabeza” si sabía que Epstein era amigo de la persona que se encarga de decidir a quién le dan ese galardón.