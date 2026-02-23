Noticias Arrestan a exembajador británico en Estados por posible vínculo con Epstein Te contamos quién es el exembajador Peter Mandelson y de qué se le acusa

Este lunes 23 de febrero del 2026, el exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado por la policía de Londres bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, por supuestamente haber filtrado información oficial sensible a Jeffrey Epstein.

A inicios de este mes, Mandelson ha sido investigado después de que el primer ministro Keir Starmer transmitiera comunicaciones entre el exembajador y Epstein.

Asimismo, el exembajador británico había sido despedido en septiembre del 2025 por su amistad con Jeffrey Epstein.

¿Qué dicen los Archivos Epstein acerca del exembajador?

En los archivos que soltó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se puede ver en algunos correos que el exembajador daba información gubernamental delicada, la cual podría mover mercados a Epstein.

Además, hay registros de pagos de 75. 000 dólares entre 2003 y 2004 vinculadas al millonario.En su carta de renuncia a su puesto, escribió que no recordaba haber recibido dinero y que se pondría a investigar.

La firma de cabildeo cofundada por Peter Mandelson está en quiebra

La firma de cabildeo de Mandelson entró en modalidad de quiebra tras el escándalo de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Global Counsel informó que aproximadamente 80 empleados serán despedidos, luego de que clientes cortaran sus lazos con la empresa tras las revelaciones sobre la magnitud de la amistad de Mandelson.

Mandelson vendió sus acciones a principios del mes de febrero, con el fin de que pudiera sacar a la empresa fuera del escándalo que lo envuelve a él.