Brote de salmonela en 34 estados deja cientos de infectados: investigan un lote de cebollas rojas

La empresa Thomson International Inc., con sede en Bakersfield, California, notificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que retirará todas las variedades de cebolla que pudieron haber estado en contacto con las cebollas rojas potencialmente contaminadas debido al riesgo de contaminación cruzada, informó en un comunicado del viernes la FDA.

"Aunque la investigación ha determinado que las cebollas rojas son la fuente probable de este brote, Thomson International, Inc. ha notificado a la FDA que retirará todas las variedades de cebollas que podrían haber estado en contacto con cebollas rojas potencialmente contaminadas", informó la FDA .

No ha habido muertos debido al brote, que se identificó el 10 de julio y desde entonces ha aumentado. La agencia señaló que la enfermedad comenzó entre mediados de junio y mediados de julio.

Recomendaciones

La FDA recomienda a consumidores, restaurantes y minoristas no "comer, vender o servir cebollas rojas, blancas, amarillas o dulces de Thomson International" o productos que contengan tales cebollas. "Si no puede saber si su cebolla es de Thomson International o si su producto alimenticio contiene tales cebollas, no debe comerla, venderla o servirla, y debe tirarla".