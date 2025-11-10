SNAP: gobierno pedirá otra vez a la Corte Suprema que frene el pago total de los beneficios mientras se resuelve el cierre del gobierno

Video Gobierno Trump pide a los estados dar marcha atrás al pago completo de los beneficios de SNAP

La administración de Donald Trump dijo que volverá a pedir este lunes a la Corte Suprema que frente temporalmente el pago de la totalidad de los beneficios del programa SNAP mientras se resuelve en el Congreso el cierre del gobierno que ha entrampado los fondos de los 'cupones de alimentos'.

Esto luego de que una corte de apelaciones rechazó a la medianoche del domingo bloquear la orden de un juez de Rhode Island exigiendo el desembolso total de esta ayuda crucial para los casi 41 millones de personas que dependen de ella para tener suficiente comida.

"Esta carta confirma que el gobierno siguen buscando obtener un freno en este asunto y presentará un documento suplementario antes de las 4:00 de esta tarde", se lee en la carta del procurador John Sauer a la Corte Suprema.

"También les escribo para informar a esta Corte sobre dos desarrollos relacionados con este pedido. El primero es que, anoche, el Senado votó para comenzar el proceso para poner fin al cierre del gobierno y financiarlo, incluyendo los fondos completos de SNAP hasta fines del año fiscal. (...) Esa propuesta, si es aprobada finalmente por ambas Cámaras del Congreso y promulgada por el presidente, pondría fin al cierre del gobierno y (por consiguiente) a este pedido", agrega.

Habrá que ver ahora si la Corte Suprema acoge o no este nuevo pedido de la administración de Trump.

Pelea judicial que parece no tener fin

Los pagos de noviembre de los 'cupones de alimentos' del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —que da beneficios a 1 de cada 8 personas en el país— se han entrampado en medio de una pelea judicial y del cierre del gobierno federal, y de confusas directrices a los estados por parte del Departamento de Agricultura (USDA).

SNAP es gestionado entre el gobierno federal y los estados: el gobierno federal lo financia y los estados se encargan mayormente de la parte administrativa.

El último desembolso completo de los beneficios se hizo en octubre, pues hasta ese mes hubo los $8,000 millones que habitualmente se necesitan mensualmente para cubrirlos completamente.

Poco antes de que arrancara noviembre, el gobierno dijo que a causa del cierre del gobierno no contaba con fondos para los beneficios de este mes y puso en duda que pudiese usar un fondo de contingencia para distribuir al menos parte de la ayuda mensual.

Eso fue lo que abrió la puerta a la batalla judicial en la que ha habido muchísima confusión. Y en la que el propio USDA ha corregido decisiones e instrucciones a los estados sobre cómo proceder con el depósito al menos parcial de los beneficios de noviembre. Es una situación sin precedente en la historia del programa.

La reciente decisión del tribunal de apelaciones sobre los 'cupones de alimentos' SNAP

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión del juez John McConnell, de Rhode Island, quien el jueves pasado ordenó con dureza al gobierno garantizar la financiación completa del programa antes de que se acabara el viernes. El magistrado consideró que el gobierno no cumplió con la instrucción previa de asegurar siquiera que el pago parcial se haría con premura a los beneficiarios.

La jueza Julie Rikelman, autora del dictamen de la apelación, advirtió que suspender la orden provocaría un daño “inmenso” a millones de hogares dependientes de esos cupones de alimentos. “Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre —el primer eslabón de una cadena de perjuicios sanitarios y financieros—, sobre todo a las puertas del invierno”, escribió.

El panel, integrado también por Gustavo Gelpí y David Barron, respaldó a McConnell en que el gobierno “se sentó de brazos cruzados durante casi un mes”, como señaló Rikelman, mientras millones de personas se quedaban sin asistencia alimentaria.

En un nuevo giro político que incidirá en los fondos del programa SNAP, el Senado avanzó el domingo hacia un acuerdo bipartidista que podría reabrir el gobierno y restaurar la financiación de programas federales hasta septiembre próximo.

También queda por ver qué pasará con los estados que, en medio de los confusos anuncios de la semana pasada, hicieron o comenzaron el proceso para desembolsar el 100% de los beneficios de SNAP de noviembre.

Este domingo, el gobierno les pidió que solo hicieran parte de los pagos y que dieran marcha atrás a los pasos que habían dado para poner todos los fondos en las tarjetas de débito EBT de los beneficiarios. No queda claro cómo los estados podrán cumplir con eso.

