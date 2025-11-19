SNAP: muchas personas ahora están en riesgo de quedarse sin los 'cupones de alimentos' por cambios a sus requisitos

Video ¿Beneficiarse de SNAP o Medicaid podría ser obstáculo para obtener la residencia permanente en EEUU?

Muchas personas están en riesgo de quedarse sin los beneficios de los 'cupones de alimentos' SNAP si desde este diciembre no cumplen con los requisitos más duros de la enorme ley del presidente Donald Trump.

La ley promulgada en julio elevó la cantidad de personas que tienen que evidenciar un empleo para acceder a la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), clave para cerca de 41 millones de personas en el país y cuyo desembolso estuvo en vilo este mes por una batalla judicial en medio del cierre del gobierno más largo de la historia.

PUBLICIDAD

La nueva legislación también sacó de este programa a algunos inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, como por ejemplo a los refugiados y asilados.

Quiénes deben cumplir con los requisitos de empleo para recibir la ayuda de SNAP

Los adultos entre 18 y 64 años física y mentalmente capaces de trabajar y sin dependientes tienen que trabajar, hacer trabajo voluntario o tomar un entrenamiento laboral por al menos 80 horas al mes para acceder a los 'cupones de alimentos'. El requisito aplicaba antes a los adultos hasta los 54 años.

Si es un adulto con un hijo de 14 años o más también debe cumplir ahora con ese requisito laboral.

Tampoco quedan extentos del cumplimiento laboral las personas sin hogar, los veteranos y los adultos jóvenes que hayan salido recientemente de un hogar de acogida o foster care.

La ley sí dio exenciones de este requisito a algunos nativo-americanos.

Las personas que incumplan con estos requisitos de trabajo solo podrán recibir los beneficios de SNAP durante tres meses en un lapso de tres años.

En un análisis sobre el impacto de estos cambios, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que "un promedio mensual de cerca de 2.4 millones de personas se quedará sin los beneficios de SNAP durante el período 2025 al 2034".

Inmigrantes que antes recibían los 'cupones de alimentos' ya no son elegibles

El programa SNAP nunca ha estado abierto para los inmigrantes indocumentados, pero sí permite que algunos inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos sean elegibles. Ese grupo de inmigrantes con presencia legal que puede recibir la ayuda de SNAP es ahora más reducido debido a la ley de Trump.

PUBLICIDAD

En la actualidad solo son elegibles a los 'cupones' de SNAP los inmigrantes residentes permanentes (o que tienen la 'tarjeta verde' o 'green card'), los inmigrantes que han llegado de Cuba y Haití, y las personas que están en el país bajo el pacto de libre asociación COFA.

Con la ley de Trump quedaron por fuera, por ejemplo, los inmigrantes con estatus de refugiados y con asilo.

"CBO espera que, en un mes promedio, 90,000 personas pierdan su elegibilidad a los beneficios de SNAP. De acuerdo con las proyecciones de la CBO de enero de 2025, esas personas habrían recibido cerca de $210 al mes, en promedio, durante el período 2026 al 2034", evaluó.

También hay cambios para los estados y sus procesos para aprobar las ayudas de SNAP

La nueva ley también limita la capacidad de los estados para eximir de los requisitos de empleo a personas que vivan en zonas donde es difícil conseguir un trabajo.

Los estados pueden eximir del requisito de trabajo a personas en condados cuya tasa de desempleo supere el 10%. Alaska y Hawaii pueden hacerlo si la tasa de desempleo estatal es al menos 1.5 veces la tasa nacional.

Antes de esta ley, los estados tenían más espacio para decidir eso, pues podían determinarlo cuando en una zona (y no necesariamente en un condado completo) la tasa de desempleo superaba el 10% y cuando en un área simplemente no había puestos de trabajo suficientes disponibles.

Mira también: