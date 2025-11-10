SNAP: corte de apelaciones rechaza otra vez la solicitud del gobierno de suspender la orden que obliga a pagar los cupones en su totalidad

Video Gobierno Trump pide a los estados dar marcha atrás al pago completo de los beneficios de SNAP

Una corte federal de apelaciones en Boston rechazó por segunda vez la petición de la administración Trump de suspender una orden judicial que le obliga a pagar en su totalidad los beneficios de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a más de 40 millones de personas, en plena parálisis del gobierno federal.

El fallo, emitido la noche del domingo por un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, confirmó la decisión del juez John McConnell, de Rhode Island, quien había ordenado al gobierno garantizar la financiación completa del programa antes del viernes. El magistrado consideró que el gobierno no cumplió con la instrucción previa de asegurar siquiera el pago parcial a los beneficiarios.

La jueza Julie Rikelman, autora del dictamen de la apelación, advirtió que suspender la orden provocaría un daño “inmenso” a millones de hogares dependientes de esos cupones de alimentos. “Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre —el primer eslabón de una cadena de perjuicios sanitarios y financieros—, sobre todo a las puertas del invierno”, escribió la magistrada.

El panel, integrado también por Gustavo Gelpí y David Barron, respaldó a McConnell en que el gobierno “se sentó de brazos cruzados durante casi un mes”, como señaló Rikelman, mientras millones de personas se quedaban sin asistencia alimentaria.

Pero la ejecución del fallo permanece suspendida, ya que la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, tras una apelación de emergencia presentada por la administración, emitió una orden temporal que detiene los pagos completos hasta al menos el martes por la noche, mientras el alto tribunal estudia si concede una prórroga más amplia.



Esta pelea legal se produce después de que la administración Trump anunciara que no pagaría los beneficios de noviembre, alegando que el Congreso no había aprobado los fondos necesarios después del 1 de octubre, fecha en que comenzó el cierre gubernamental. Administraciones anteriores habían mantenido el financiamiento de SNAP incluso durante otros cierres.

Al mismo tiempo, el Senado avanzó el domingo hacia un acuerdo bipartidista que podría reabrir el gobierno y restaurar la financiación de programas federales, incluido el SNAP, hasta septiembre próximo.

Cumpliendo la orden de McConnell, antes del fallo parcial de la Corte Suprema, algunos estados llegaron a emitir los pagos completos a los beneficiarios, lo que desató nuevas tensiones pues el Departamento de Agricultura dijo que esos pagos no estaban autorizados y exigió revertirlos. El USDA también pidió a los demás estados que depositaran solo los pagos parciales.

