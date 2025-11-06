Juez ordena al gobierno de Trump pagar todos los beneficios de SNAP de noviembre

Un juez de Rhode Island ordenó con duras palabras al gobierno de Donald Trump que pague este viernes la totalidad de los pagos de los 'cupones de alimentos' de noviembre del programa SNAP, al considerar que está habiendo un "daño irreparable" para las casi 42 millones de personas que dependen de esa ayuda para tener comida en sus mesas.

El juez John McConnell lo decidió en una audiencia este jueves después de que el Departamento de Agricultura (USDA) había avisado previamente que pagaría solo una parte, debido a que no contaba con los fondos del mes por el cierre del gobierno, y de que un grupo de ciudades y organizaciones insistió entonces a la corte que lo obligara a desembolsar todo el dinero y sin demora.

El juez no acogió el argumento del gobierno de que cumplió con enviar parte del dinero a los estados, que junto con el gobierno federal comparten el envío del dinero de SNAP a las tarjetas de débito de los beneficiarios, ni su intento de achacarle a ellos la responsabilidad de la demora en los pagos.

"La corte le ordena a la administración hacer el pago completo de SNAP para mañana viernes, 7 de noviembre, utilizando los fondos disponibles de la Sección 32 en combinación con los fondos de contingencia", dijo el juez en referencia a los fondos que el USDA tiene bajo una ley que le provee dinero de la recaudación aduanera y en una reserva de contingencia especial para el programa SNAP.

El gobierno había decidido usar solo los $4,650 millones que le quedaban en el fondo de contingencia del programa SNAP y no tocar otros fondos para nutrición del USDA.

"El USDA no puede llorar ahora" por la demora en los pagos de SNAP

"El USDA tenía la obligación desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre del gobierno, de prepararse para usar el fondo de contingencia para que los beneficiarios recibieran su dinero como se esperaba el 1 de noviembre. El USDA no lo hizo. Incluso cuando llegó el 1 de noviembre, el USDA se negó a utilizar un fondo de contigencia aprobado por el Congreso. El USDA no puede llorar ahora porque no puede hacerle llegar los pagos a los beneficiarios por semanas o meses, porque los estados no están preparados para hacer los pagos parciales. El USDA de forma arbitraria y caprichosa creó este problema al ignorar el mandato del Congreso de usar un fondo de contingencia", añadió.

El magistrado había dado al gobierno dos opciones el fin de semana: hacer los pagos en su totalidad el lunes o de forma parcial el miércoles. Por eso dijo en la audiencia que se había incumplido con su orden.

"Queda claro para esta corte que la administración no cumplió con sus órdenes. (...) La corte fue clara en que la administración debía hacer los pagos en su totalidad este lunes que pasó o, y cito, 'resolver de forma expedita los obstáculos administrativos o burocráticos que describió en sus escritos, pero de ninguna manera los pagos parciales podían hacerse después del miércoles, 5 de noviembre de 2025'", dijo el juez.

"De hecho (...) el presidente expresó su intención de desafiar la orden de la corte cuando dijo, y cito, 'los pagos de SNAP se darán solo cuando el gobierno reabra'. La administración luego presentó una notificación a esta corte diciendo que había optado por los pagos parciales, pero no hizo nada para resolver los obstáculos administrativos o burocráticos que había descrito en sus escritos", agregó el juez sobre un mensaje del presidente en Truth Social al que la Casa Blanca dio marcha atrás.

El daño irreparable, en este caso, "significa daño a las familias, ancianos, niños y otros que no se puede deshacer. La evidencia muestra que la gente pasará hambre, que los bancos de alimentos se verán sobrepasados y que habrá un sufrimiento innecesario", acotó.

El retraso "llevará al hambre en algunos casos", advierten expertos

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. Brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

"Hay tantas familias que reciben (ayuda del programa) SNAP que viven cheque a cheque. Las demoras que estamos viendo y las reducciones en los niveles de los beneficios definitivamente llevará al hambre en algunos casos", dijo Diane Schanzenbach, economista experta en políticas que atajan la pobreza y profesora en Georgetown University, en un conversatorio con periodistas organizado por SciLine.

Craig Gundersen, economista experto en inseguridad alimentaria y profesor en Baylor University, resaltó que hay grupos que son especialmente vulnerables sin las ayudas de los 'cupones de alimentos'.

"Quiero enfatizar ciertos grupos a los que deberíamos prestar especial atención. Primero, quienes tienen alguna incapacidad de su salud mental. Es un momento de una crisis grave para ellos. Cuando se dan este tipo de interrupciones, puede ser especialmente disruptivo para ellos. (...) Ellos ya afrontan tasas mucho más altas de inseguridad alimentaria que la población general", dijo Gundersen.

Y "un momento como este es más problemático para quienes están solos y no tienen otros para apoyarse", agregó.

Lindsey Haynes-Maslow, profesora experta en nutrición en University of North Carolina, dijo que le preocupan los niños que reciben beneficios de SNAP y no los tienen todavía este mes. "Porque, ahora mismo, sus padres, cuidadores y con quienes vivan están teniendo que hacer decisiones realmente difíciles".

