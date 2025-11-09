SNAP: gobierno pide a los estados depositar solo parte de los beneficios y dar marcha atrás si los enviaron por completo

El Departamento de Agricultura (USDA) pidió este sábado a los estados que depositen solo los pagos parciales de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP de noviembre y que den marcha atrás a los pasos que dieron para enviarlos de forma completa.

Esta nueva guía del USDA, que gestiona el programa SNAP, se suma a una semana de anuncios y decisiones judiciales que han generado una tremenda confusión con este beneficio tan crucial para cerca de 41 millones de personas en Estados Unidos.

El gobierno apeló esa decisión. El tribunal ante el que apeló le negó una medida administrativa y dijo que decidirá sobre otra medida "tan pronto sea posible". Entonces el gobierno se fue, como ha hecho varias veces en este segundo gobierno de Trump, a la Corte Suprema.

Por eso fue que la jueza Brown Jackson de la Corte Suprema frenó la orden del juez ordenando el pago total de los beneficios de SNAP, para dar tiempo a que el tribunal de apelaciones dé la decisión que tiene pendiente. Esa decisión se espera en cualquier momento.

Qué dijo ahora el USDA sobre los pagos de los beneficios del programa SNAP

En medio de anuncios contradictorios, el USDA había dicho al cierre de la semana pasada que enviaría el dinero completo de los 'cupones de alimentos' y no solo una parte como había informado anteriormente. Por ello hubo estados que procedieron con el proceso de depositar los fondos en su totalidad en las tarjetas de débito de los beneficiarios del programa. Ese fue el caso de, por ejemplo, Hawaii, Oregon, Wisconsin, California, Kansas, Nueva Jersey, Pennsylvania, Washington, Arizona, Colorado y Massachusetts.

Pero ahora, el USDA ha dado una nueva instrucción.

"La Corte Suprema concedió un 'stay' administrativo al Departamento de Agricultura de las órdenes emitidas por la Corte de Distrito de Rhode Island (...) A la espera de cualquier instrucción explícita de lo contrario por el Servicio de Alimentos y Nutrición (del USDA), los estados no deben transmitir los beneficios completos a los que procesan (las tarjetas de débito) EBT (del programa SNAP)", se lee en la guía del USDA.

"En cambio, los estados deben continuar procesando y depositando los pagos parciales que reflejan una reducción del 35% de las asignaciones máximas como se detalló en una guía el 5 de noviembre", agrega.

"Los estados deben inmediatamente dar marcha atrás en cualquier paso dado para enviar los beneficios completos de SNAP para noviembre de 2025", acota.

El gobierno había decidido usar solo los $4,650 millones que le quedaban en el fondo de contingencia del programa SNAP y no tocar otros fondos para nutrición del USDA. Y, tras haber dicho que ese dinero cubriría cerca de la mitad de los beneficios de noviembre, notificó la semana pasada a la corte que sería suficiente para costear hasta cerca del 65% de ellos.

No queda claro cómo los estados darán marcha atrás si pusieron los fondos completos de noviembre en las tarjetas de los beneficiarios. El programa es SNAP es financiado mayormente por el gobierno federal y gestionado administrativamente por los estados.

El retraso "llevará al hambre en algunos casos", advierten expertos

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. Brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

Expertos en seguridad alimentaria y el programa SNAP que participaron la semana pasada en un conversatorio con periodistas organizado por SciLine, advirtieron que las demoras y los recortes de beneficios planificados por el gobierno harán que algunas personas se queden sin alimentos, sobre todo en grupos vulnerables.

"Hay tantas familias que reciben SNAP que viven cheque a cheque. Las demoras que estamos viendo y las reducciones en los niveles de los beneficios definitivamente llevará al hambre en algunos casos", dijo Diane Schanzenbach, economista experta en políticas que atajan la pobreza y profesora en Georgetown University.

Craig Gundersen, economista experto en inseguridad alimentaria y profesor en Baylor University, resaltó que hay grupos que son especialmente vulnerables sin las ayudas de los 'cupones de alimentos'.

"Quiero enfatizar ciertos grupos a los que deberíamos prestar especial atención. Primero, quienes tienen alguna incapacidad de su salud mental. Es un momento de una crisis grave para ellos. Cuando se dan este tipo de interrupciones, puede ser especialmente disruptivo para ellos. (...) Ellos ya afrontan tasas mucho más altas de inseguridad alimentaria que la población general", dijo Gundersen.

Y "un momento como este es más problemático para quienes están solos y no tienen otros para apoyarse", agregó.

Lindsey Haynes-Maslow, profesora experta en nutrición en University of North Carolina, dijo que le preocupan los niños que reciben beneficios de SNAP y no los tienen todavía este mes. "Porque, ahora mismo, sus padres, cuidadores y con quienes vivan están teniendo que hacer decisiones realmente difíciles".

