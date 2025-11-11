La Corte Suprema extiende hasta el jueves el bloqueo al pago total de los beneficios de SNAP de noviembre

Video Gobierno Trump pide a los estados dar marcha atrás al pago completo de los beneficios de SNAP

La Corte Suprema extendió hasta la medianoche del jueves un bloqueo temporal al pago total de los beneficios de los 'cupones de alimentos' SNAP de noviembre.

Aunque no dio razones, su decisión se da mientras el Congreso avanza un plan para financiar al gobierno federal y permitir su reapertura y el flujo de fondos a este programa crucial para cerca de 41 millones de personas en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) necesita mensualmente cerca de $8,000 millones para cubrir los beneficios en su totalidad.

El gobierno ya desembolsó casi la mitad de ese monto a los estados —que junto con el gobierno federal administran el programa— usando un fondo de contingencia dedicado especialmente a los beneficios de SNAP. Pero se negó a usar dinero de otras partidas para nutrición del USDA bajo el argumento de que no podía agotar esos otros fondos.

El pago de noviembre de los beneficios de SNAP ha sido sumamente confuso y peleado en varias cortes.

Poco antes de que arrancara noviembre, el gobierno dijo que a causa del cierre del gobierno no contaba con fondos para los beneficios de este mes y puso en duda que pudiese usar siquiera el fondo de contingencia para distribuir al menos parte de la ayuda mensual.

Eso fue lo que abrió la puerta a la batalla judicial en la que ha habido confusión. Y en la que el propio USDA ha corregido decisiones e instrucciones a los estados sobre cómo proceder con el depósito al menos parcial de los beneficios de noviembre. Es una situación sin precedente en la historia del programa que da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos.

Más información en breve.

Mira también: