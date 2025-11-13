Cuándo se pagarán los beneficios de SNAP de noviembre ahora que se acabó el cierre del gobierno

Video Trump firma la ley para reabrir el gobierno: ¿cuándo se reanudarán los pagos federales y el SNAP?

El gobierno federal de Estados Unidos regresa poco a poco a la normalidad después de que Donald Trump firmara este miércoles la ley aprobada por el Congreso y que puso fin al cierre del Ejecutivo más largo de la historia del país.

Aún existe incertidumbre sobre la situación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y cuándo los 42 millones de estadounidenses que reciben asistencia alimentaria a través de los ‘cupones de alimentos’ tendrán acceso a la totalidad de sus beneficios de noviembre.

La reapertura del gobierno supondrá la total reactivación de SNAP, pero no está claro cuándo se depositarán los beneficios en las tarjetas de débito que los beneficiarios utilizan para comprar alimentos.

Un portavoz del Departamento de Agricultura que administra el programa indicó este miércoles a la agencia AP que los fondos podrían estar disponibles “una vez que el gobierno reabra, en un plazo de 24 horas para la mayoría de los estados”.

El departamento no respondió de inmediato a las preguntas sobre en qué estados podría tardar más, ni si el plazo de 24 horas se refiere a la disponibilidad del dinero para los estados o directamente a la fecha de depósito en las tarjetas de débito que utilizan los beneficiarios.

Se han librado varias batallas legales sobre el futuro del mayor programa gubernamental de asistencia alimentaria, que beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses.

Estas son algunas claves sobre cómo podría desarrollarse la reactivación de SNAP tras el fin del cierre de gobierno.

La disponibilidad de los fondos de SNAP podría variar, según el estado

Los beneficiarios en algunos estados ya han recibido la totalidad de sus asignaciones mensuales, mientras que en otros no han recibido nada. Algunos estados han emitido pagos parciales.

Las autoridades estatales afirman que es más rápido proporcionar los beneficios completos que realizar los cálculos y la programación informática necesarios para emitir pagos parciales.

Según un recuento de AP, al menos 19 estados, además del Distrito de Columbia, emitieron montos completos a algunos beneficiarios durante la semana pasada.

Jessica Garon, portavoz de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos, anticipa que la mayoría de los estados podrán emitir los beneficios completos en un plazo de tres días después de recibir la autorización, pero que en otros casos podría tomar una semana.

Los expertos afirman que los estados que aún no han enviado los beneficios de noviembre, como Carolina del Sur y Virginia Occidental, probablemente serán los más rápidos en hacerlo.

Sin embargo, existe una complicación. 16 estados han cargado parcialmente los beneficios en las tarjetas utilizadas en el programa SNAP. Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, indicó que algunos de esos estados podrían enfrentar dificultades técnicas para emitir el monto restante.

Los retrasos en los beneficios pueden ser un problema para los beneficiarios

Incluso si existe cierta claridad sobre la llegada de los beneficios, la fecha exacta de recepción será crucial para millones de estadounidenses.

Alrededor de 42 millones de personas de bajos ingresos reciben beneficios de SNAP, con un promedio de $190 mensuales por persona.

Muchos afirman que los beneficios no cubren, ni están diseñados para cubrir, el costo total de los alimentos en un mes normal, incluso con una planificación presupuestaria cuidadosa. Y la situación empeora cuando los beneficios se retrasan.

Algunas personas han recurrido en estos días a bancos de alimentos, y a veces se han encontrado con largas filas y poca disponibilidad.

La suspensión de fondos provocó una crisis en los gobiernos estatales

El Departamento de Agricultura informó a los estados el 24 de octubre que no financiaría los beneficios del programa en el mes de noviembre si el cierre del gobierno continuaba.

Esto provocó una crisis en los estados. La mayoría de aquellos gobernados por demócratas presentaron demandas para que se restablecieran los fondos.

Algunos estados, tanto gobernados por demócratas como por republicanos, pusieron en marcha iniciativas para pagar los beneficios de SNAP con fondos estatales, reforzar los bancos de alimentos y desplegar la Guardia Nacional para ayudar con la distribución de alimentos.

Otro grupo de estados utilizó los fondos asignados para los beneficios de SNAP solo después de que un juez ordenara al gobierno de Trump cubrir el costo total del mes.

La legislación para reabrir el gobierno exige que se reembolse a los estados el gasto de sus fondos para operar programas que generalmente paga el gobierno federal.

Sin embargo, no está claro qué situaciones podrían calificar en el caso de SNAP.

Mientras tanto, el Departamento de Agricultura informó a los estados el martes que les reembolsaría el pago de beneficios parciales de SNAP bajo un sistema en el que los beneficiarios reciben hasta el 65% de sus asignaciones regulares; incluso los estados que pagaron el monto total pueden recibir reembolsos parciales.

También indicó que no reduciría el saldo de las tarjetas para los beneficiarios en los estados que pagaron la totalidad de los beneficios.

Los estados liderados por demócratas que presentaron demandas para que se les brindaran los beneficios dijeron en un documento presentado este miércoles que la información recibida “ilustra el caos y la confusión ocasionados por los múltiples documentos de orientación contradictorios del Departamento de Agricultura”.

