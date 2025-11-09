Te ayudamos a entender qué pasa con los beneficios de SNAP en las cortes y qué se espera ahora

El pago total de los beneficios de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP en noviembre ha quedado entrampado en una pelea judicial en medio del cierre del gobierno federal.

El último desembolso completo de los beneficios se hizo en octubre, pues hasta ese mes hubo los $8,000 millones que habitualmente se necesitan mensualmente para cubrir los beneficios de cerca de 41 millones de personas de bajos recursos que dependen de ellos para poner comida en sus mesas.

Poco antes de que arrancara noviembre, la administración de Donald Trump dijo que a causa del cierre del gobierno no contaba con fondos para los beneficios de este mes y puso en duda que pudiese usar un fondo de contingencia para distribuir al menos parte de la ayuda mensual.

Ello abrió la puerta a una batalla judicial en la que ha habido muchísima confusión. Y en la que el propio Departamento de Agricultura (USDA), que gestiona el programa, ha corregido decisiones e instrucciones a los estados sobre cómo proceder con el depósito al menos parcial de los beneficios de noviembre.

Es una situación sin precedente en la historia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que da beneficios a 1 de cada 8 personas en el país.

Este domingo, el USDA pidió a los estados que depositen solo parte de los beneficios del mes y den marcha atrás si enviaron o comenzaron el proceso para enviarlos en su totalidad.

Esto porque la Corte Suprema frenó temporalmente la orden de un juez de Rhode Island que había exigido para el viernes el pago total usando un fondo de contingencia de este programa en específico y otros fondos para nutrición del USDA. El bloqueo del máximo tribunal tiene, según expertos, el objetivo práctico de dar tiempo a que un tribunal de apelaciones decida un pedido del gobierno que tiene pendiente.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito dijo el viernes que decidiría "lo más pronto posible". Ello se espera en cualquier momento, mientras expertos advierten que millones de personas están en riesgo de pasar hambre justo cuando se aproximan los festivos por el Día de Acción de Gracias y sigue sin haber en el Congreso algún acuerdo para financiar el gobierno federal.

En esta cronología te ayudamos a entender qué ha sucedido hasta este domingo con las decisiones y medidas sobre los beneficios de SNAP:



