Video Trump firma la ley para reabrir el gobierno: ¿cuándo se reanudarán los pagos federales y el SNAP?

El gobierno de Trump anunció un plan que entrará en marcha en las próximas semanas y que requerirá que millones de personas de bajos recursos reapliquen para sus beneficios alimenticios, dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, al asegurar que con ello buscan frenar "fraudes".

La secretaria le dijo al medio Newsmax el jueves que planea "hacer que todo el mundo reaplique a sus beneficios para asegurarnos de que cualquiera que este usando beneficios financiados por los contribuyentes, a través de cupones de alimentos, sea literalmente vulnerable y no pueda sobrevivir sin ellos".

PUBLICIDAD

Los administradores estatales de SNAP ya exigen a los participantes recertificar su información cada seis meses, eso incluye su historia laboral e ingresos. Rollins no detalló información sobre cuándo comenzarán a regir los cambios ni a través de qué proceso los beneficiarios deberán reaplicar.

Rollins dijo esto después de que con el cierre de gobierno el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) quedara sin fondos y llevara a comentarios —incluso del propio presidente Donald Trump— sobre el elevado gasto público de estos cupones. El programa, que beneficia a casi 42 millones de estadounidenses, tuvo un costo apróximado de 100 millones de dólares durante el año fiscal 2024.

Pese a que Trump firmó el miércoles la ley que puso fin al cierre del gobierno más largo de la historia, aún existe incertidumbre sobre el futuro del SNAP y cuándo los estadounidenses con esta ayuda alimentaria tendrán acceso a la totalidad de sus beneficios de noviembre.

El medio Politico cita al Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA para explicar que el fraude a través de SNAP puede ocurrir cuando los participantes intencionalmente mienten intencionalmente sobre sus requisitos para tener acceso al programa, cuando los comercios intercambian beneficios por dinero en efectivo o cuando criminales roban información de las tarjetas de débito. Sin embargo, distintas organizaciones relacionadas con alimentación afirman que el fraude con SNAP es mucho menor del que alega el gobierno de Trump.

La secretaria dijo el jueves que 186,000 personas fallecidas están recibiendo cheques a través de SNAP. Eso según datos de 29 estados que cumplieron con la solicitud de información del USDA.

PUBLICIDAD

Quiénes tienen SNAP

Los administradores estatales de SNAP ya exigen a los participantes recertificar su información cada seis meses, eso incluye su historia laboral e ingresos.

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

Center on Budget and Policy Priorities, un centro de corte progresista, explica que los hogares deben cumplir con varios requisitos para acceder a los 'cupones de alimentos'. Por lo general, los ingresos mensuales del hogar deben estar 130% por debajo del umbral de pobreza.

"Para una familia de tres, el umbral de pobreza usado para calcular los beneficios de SNAP en el año fiscal 2026 es de $2,221 al mes. Así que 130% del umbral de pobreza para una familia de tres es de $2,888 al mes o unos $34,656 al año", explica.