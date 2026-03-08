Noticias

Así se vive el 8M en las calles de Estados Unidos

El color morado, símbolo del movimiento feminista, destacó en ropa, pañuelos y carteles; entre consignas y cantos, las manifestantes exigieron justicia para víctimas de violencia, así como acciones concretas para erradicar la discriminación y garantizar mayor protección para mujeres y niñas.

N+ Univision
Video 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer: Un llamado a la reflexión, pero también al empoderamiento

Este domingo 8 de marzo de 2026, miles de mujeres salieron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M. La jornada está marcada por marchas, concentraciones y manifestaciones pacíficas que buscan visibilizar la lucha feminista y exigir igualdad de derechos, oportunidades y dignidad para las mujeres.

Aunque en algunas ciudades las movilizaciones comenzaron desde un día antes, el sábado 7 de marzo, las actividades continuaron este domingo con nuevas convocatorias en diversos estados del país y en N+ Univision te contamos todos los detalles.

Una fecha con raíces históricas

El Día Internacional de la Mujer fue reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) en 1975. Sin embargo, su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando trabajadoras en Nueva York realizaron protestas para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y jornadas de trabajo dignas.

Décadas después, esa historia continúa resonando en las calles cada 8 de marzo, cuando colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanas se reúnen para recordar los avances logrados y las demandas que aún permanecen vigentes.

Calles llenas de consignas y color morado

Durante este domingo, marchas y concentraciones se registraron en estados como California, Texas, Nueva York, Florida, Washington y Pensilvania, entre otros. Mujeres de distintas edades caminaron juntas por avenidas y plazas públicas portando pancartas, banderas y mensajes contra la violencia de género.

El color morado, símbolo del movimiento feminista, destacó en ropa, pañuelos y carteles. Entre consignas y cantos, las manifestantes exigieron justicia para víctimas de violencia, así como acciones concretas para erradicar la discriminación y garantizar mayor protección para mujeres y niñas.

Exigen justicia para las mujeres

En medio de la polémica internacional por el caso del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, señalado por encabezar una red de abuso sexual que involucró a menores de edad y a figuras influyentes, algunas manifestantes también llevaron mensajes que exigían justicia para las víctimas.

Las movilizaciones del 8M en Estados Unidos continúan desarrollándose a lo largo de este domingo en distintas ciudades, donde colectivos y organizaciones mantienen las concentraciones para conmemorar la fecha y visibilizar las demandas del movimiento feminista.

Feminismo, Día de la Mujer

