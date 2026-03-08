Noticias Donald Trump dice que no firmará otros proyectos hasta que se apruebe SAVE America Act El mandatario estadounidense expresó que el “88% de los votantes está a favor de ella” y que debe aprobarse de inmediato

El presidente Donald Trump dijo que no firmará otros proyectos de ley hasta que se apruebe SAVE America Act, la cual obliga a los votantes a mostrar su identificación de votante y su comprobante de ciudadanía.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense expresó que el “88% de los votantes está a favor de ella” y que debe aprobarse de inmediato, pero no la versión diluida.

También, dijo que en esta ley no se permitirían votos electrónicos a menos que sean militares, tengan alguna enfermedad, discapacidad o que estén de viaje.

Trump halagó el trabajo de Scott Pressler en Fox & Friends al hablar del filibusterismo, lo cual es una manera en la que se bloquea una votación de una ley mediante retrasarla de una forma indefinida.

¿Qué haría la SAVE America Act?

Aunque actualmente la ley federal dice que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones, la realidad es que no se pide ningún documento para que se pueda verificar lo mismo, por lo que esta ley pretende que presenten tanto el pasaporte o acta de nacimiento, o en su caso tener que actualizarla, para que puedan participar en este ejercicio electoral y, aparte, enseñar una identificación con una fotografía nítida.

¿Quién no puede votar en las elecciones de EEUU?

De acuerdo con la página web Usa.gov, las personas que no tienen ciudadanía de Estados Unidos no pueden votar, al igual que los extranjeros con Green Card, personas condenadas a delitos graves, personas con alguna discapacidad mental y ciudadanos que viven en Puerto Rico, que no pueden escoger a su presidente. Cabe destacar que estas restricciones dependen de cada estado.