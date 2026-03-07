Día Internacional de la Mujer 2026 ¿Por qué protestan las mujeres en EEUU este 8M? En diversos puntos de Estados Unidos se esperan movilizaciones, protestas y actos culturales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como un acto de lucha en contra de las violencias a las mujeres y la búsqueda por la igualdad de género.

Video Hispana abre las puertas para otras latinas con una fundación en Austin

Este 8 de marzo las mujeres alzarán la voz en Estados Unidos. En diversos puntos de la Unión Americana se esperan movilizaciones, protestas y actos culturales con un solo objetivo, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. No se tratará de una celebración, es un día en que se protesta por la igualdad de género y un alto a la violencia contra las mujeres.

Este año el 8M cobrará un sentido particular, ocurre en un momento tenso en que Estados Unidos ha comenzado una guerra conjunta con Israel, en contra de Irán; del escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein, la separación de madres de sus hijos a manos de los agentes de ICE y muchos frentes más.

PUBLICIDAD

La violencia

doméstica aumentó

Estados Unidos busca poner orden en el Medio Oriente y América Latina, pero al interior existen datos alarmantes sobre la violencia en contra de las mujeres estadounidenses, latinas, niñas, adolescentes e inmigrantes.

La violencia doméstica se ha convertido en un problema social en la Unión Americana que en su mayoría afecta a mujeres. De acuerdo con el Departamento de Justicia, es un patrón de comportamiento abusivo de parte de una pareja para obtener o mantener poder y control; esto puede consistir en amenazas físicas, sexuales, emocionales, económicas y psicológicas.

En los últimos años, la violencia doméstica ha cobrado miles de víctimas en Estados Unidos. Según un informe del FBI sobre "Relaciones Domésticas y Delitos Violentos, 2020-2024”, las autoridades policiales reportaron más de 11,000 víctimas de homicidio por violencia doméstica en cinco años.

Además, 1.1 millones más de víctimas de violencia doméstica, de las cuales el 75% fueron mujeres; es decir que 8 de cada 10 casos de este tipo de violencia tienen como víctimas a mujeres.

Adicionalmente, el estudio del FBI publicado el pasado 11 de febrero de este año, arrojó que hubo más de 70,500 incidentes de violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes en un año, nuevamente con mujeres jóvenes como las principales víctimas.

Caso Epstein

Las mujeres también tienen otro motivo para protestar, y ese es el caso de Jeffrey Epstein. Existen documentos del Departamento de Justicia de EEUU, que fueron publicados a principios de este año por presión demócrata, en donde diversos testimonios involucran presuntamente a Donald Trump.

PUBLICIDAD

En marzo de este año, se publicaron documentos e informes del FBI, que abordan una entrevista, en donde una mujer de identidad protegida afirmó haber sido presuntamente agredida por Trump y Jeffrey Epstein en la década de los 80, cuando ella era menor de edad.

Video Caso Epstein: El Departamento de Justicia investiga si el FBI ocultó archivos sobre Donald Trump

No obstante, Donald Trump ha negado haber sabido de la conducta criminal de Epstein y se ha deslindado de las acusaciones, mientras la Casa Blanca ha descrito los señalamientos como infundados y sin pruebas creíbles.

El caso Epstein es uno de los temas más incómodos para Donald Trump, quien ha reaccionado negativamente ante las acusaciones; incluso ha confrontado a periodistas por cuestionar este tema.

Tensión en Medio Oriente

Donald Trump ha asegurado que el objetivo de atacar Irán es para terminar con el régimen islámico que encabezaba el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció en el primer día de los bombardeos, así como para liberar al pueblo de la violenta represión iraní.

No obstante, los ataques contra Irán han arrojado cientos de muertos. En las primeras horas de bombardeos, provocaron la muerte de 165 niñas iraníes que se encontraban en su escuela al momento en que fue atacada.

Millones de mujeres en el mundo son blanco de violencia

Otra razón para protestar no solo en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo en este 8M, son las cifras alarmantes que apuntan a que 840 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, según datos de ONU Mujeres global.

PUBLICIDAD

En 2024, unas 50,000 mujeres y niñas fueron asesinadas, víctimas de feminicidio, a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo.

Y para quienes afirman que los hombres también son blanco de asesinatos, las estadísticas marcan que el 60% de los homicidios de mujeres ocurren a manos de sus parejas o familiares; mientras que el 11% de homicidios de hombres se producen en el mismo entorno.

Dónde se esperan las movilizaciones

Estados Unidos se prepara para la jornada del domingo 8 de marzo de 2026, cuando se espera que miles, de mujeres tomen las calles para alzar la voz, exigir igualdad de género y también promover la protección de las niñas, adolescentes y mujeres estadounidenses, latinas, inmigrantes, desplazadas y en situación vulnerable.

Nueva York

Las actividades del 8M en Nueva York se extenderán por Manhattan, Brooklyn y otras localidades de la gran manzana.

California

En Fresno, California, la movilización se realiza desde este sábado en un evento al que bautizaron “Womxn’s Rally”.

En Los Ángeles, se esperan múltiples eventos en distintas zonas, con protestas, marchas y hasta festivales culturales.

A woman, her face painted with 8M referring to March 8th, takes part in an International Women's Day march in Buenos Aires, Argentina, Saturday, March 8, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Imagen Natacha Pisarenko/AP

En Sacramento también se esperan protestas y marchas por la igualdad de género. Se tienen programadas actividades deportivas, festivales y eventos sociales en lugares clave de la ciudad.

Bahía

Las mujeres del Área de la Bahía también se movilizarán en las ciudades de San Francisco, Oakland, Fremont y Pacífica

PUBLICIDAD

Chicago

En Chicago se tienen programadas actividades comunitarias y la Chicago International Women’s Day March, entre movilizaciones entre feministas y activistas de diversos colectivos.



Washington D.C.

El 8M 2026 en la capital de Estados Unidos tendrá un evento frente al Capitolio, convocado por el movimiento Free America.

Texas

La principal marcha en San Antonio, Texas, es el rally anual que partirá de Travis Park hasta Alamo Plaza.

En Austin, Texas, se espera que el evento más representativo sea el International Women’s Day 2026: “Give to Gain”, organizado por Act Up!, en 402 Jessie Street, a las 12:00 horas.

Pensilvania

En Filadelfia, Pensilvania, también se tiene programado un evento masivo frente al Philadelphia City Hall, donde activistas planean marchar.

TLS

Mira también: